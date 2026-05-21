Мужские размышления жизни и любви: в Калининграде покажут танцевальное шоу под дождём

В субботу, 25 июля, в Калининградском театре эстрады покажут программу «Признание в любви» Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Об этом «Клопс Афише» рассказали организаторы.

Шоу под дождём: Признание в Любви

Постановка объединяет лучшие номера из разных спектаклей коллектива. В неё также вошли хореографические сцены, которые зрители никогда прежде не видели.

В основу шоу легли лучшие монологи героев разных спектаклей. «Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела», — обещают организаторы.

Постановку дополняет интерактив со зрителями. Финальная часть шоу традиционно проходит под потоками воды — именно этот момент стал одной из самых узнаваемых особенностей театра «Шторм».

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».