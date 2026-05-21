В Некрасово неизвестные украли из кирхи старинный снимок и устроили на территории бардак

В посёлке Некрасово неизвестные похитили из кирхи старинную фотографию. Хулиганы также повредили недавно засеянный газон и оставили в алтаре кирпичи. Об этом «Клопс» рассказал хранитель кирхи Роман Юричев. Инцидент произошёл в среду, 21 мая, в кирхе бывшего Гросс Карповена под Озёрском. Предположительно, хулиганы попали в здание через незаложенное окно. «Открыв кирху, я сразу обратил внимание на кирпичи в алтаре, послужившие ступенькой для вскарабкивания на витражи, — рассказывает Юричев. — И самое возмутительное — пропажа фоторамки с фотографией внутреннего убранства храма». Хранитель считает маловероятным, что рамку забрали местные жители: по его словам, снимок висел в кирхе почти год. «С прошлого года локация стала более медийной и начала привлекать больший поток горожан, — рассуждает активист. — Я не против проявления интереса к объекту культурного наследия, но я против наведения беспорядка и похищения артефактов кирхи».

Хранитель не в первый раз столкнулся с гостями, которые наводят бардак. Чаще всего их внимание привлекает алтарная зона, которую Юричев в прошлом году вычистил вместе с «Хранителями руин». Раньше там находились витражи. Стёкол в них больше нет, но пустующие проёмы тоже привлекают внимание туристов. «Желающие залезть в проёмы витража подставляют кирпич, который мне приходится каждый раз убирать. Неуважительное отношение к не только моему труду, но и всех волонтёров движения "Хранители руин"», — отмечает Юричев. В этот раз неизвестные гости наследили и снаружи здания. Шеф кирхи только недавно избавился от корней и поросли, которые разрушали фундамент. Объём работы немаленький: понадобилось три машины грунта и два приезда «Хранителей руин» — но даже этого не хватило, чтобы привести в порядок весь участок. «20 мая я договорился с местным трактористом помочь мне засыпать оставшуюся часть — за свои собственные средства! — и вижу автомобильные следы на газоне, на только что взошедшей траве», — негодует Юричев.

Фундамент ризницы, который удалось откопать во время работ по расчистке территории. Фото: Роман Юричев

После произошедшего хранитель решил изменить подход к приёму гостей. Он планирует поставить камни, которые защитят территорию от автомобильных наездов, а окно в кирху заложить. «План на дальнейшие действия: открыть центральный вход и навесить металлические ворота», — говорит он. Кирха в Гросс Карповене появилась в 1860 году, а в 1898-м её перестроили и расширили. От войны здание не пострадало, в советские времена использовалось в качестве склада. В северной стене были пробиты ворота для автотранспорта. В 1990-х кирху забросили. Несколько лет назад у неё появился шеф, а «Хранители руин» провели на территории несколько субботников.