«Лукоморье», «Бродский» или «Великий Гэтсби»: 5 постановок, которыми музыкальный театр порадует зрителей в ближайшие месяцы

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Билеты в Калининградский музыкальный театр всегда разлетаются быстро, и неспроста: постановки неизменно радуют как детей, так и взрослых. «Клопс Афиша» рассказывает, что стоит посмотреть в ближайшие месяцы.

«Лукоморье» 22 мая, 19:00; 23 мая, 17:00; 18 июля, 17:00 «Лукоморье» — это музыкальное путешествие в мир пушкинских сказок, где знакомые образы оживают через музыку и танцы. Зрителей ждёт встреча с Учёным котом, Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным и другими героями. Спектакль рассчитан на семейную аудиторию: он объединяет элементы мюзикла и театра, создавая лёгкую и праздничную атмосферу для детей и взрослых.

«Иосиф Бродский. Обещание любви» 24 мая, 14:00 и 17:00; 27 июня, 14:00 и 17:00 Постановка посвящена отношениям поэта Иосифа Бродского с Мариной Басмановой. «Для Иосифа Бродского первая любовь стала единственной. Другой любви не могло быть, хотя вокруг было много красивых женщин», — говорится в анонсе. В основе проекта — попытка осмыслить личную историю поэта в контексте его творчества и судьбы.

«Великий Гэтсби» 29 мая, 19:00; 30 мая, 17:00 Мюзикл основан на романе Ф. С. Фицджеральда. В центре сюжета — история Джея Гэтсби, влюблённого в девушку из высшего общества. Постановка переносит зрителя в атмосферу эпохи джаза и ар-деко: сухой закон, блеск вечеринок, социальные контрасты и иллюзия счастья. А глубже погрузиться в сюжет помогут яркие музыкальные номера и лёгкая музыка.

«Красная Шапочка» 31 мая и 5 июля, 11:00 Постановка представляет собой современное прочтение известной сказки Шарля Перро. В центре истории — Красная Шапочка, которая считает себя достаточно взрослой, чтобы самостоятельно отправиться через лес к бабушке и поздравить её с днём рождения. Привычный сюжет получает неожиданный поворот: по дороге героиня встречает Волка, сбежавшего из зоопарка. Вскоре выясняется, что бабушка исчезла, и персонажам приходится вместе искать разгадку.

«Лабиринты души» 31 мая, 17:00 Танцевальный спектакль посвящён внутреннему пути героини. По сюжету девушка оказывается в лесу, где оживают её страхи. Она сталкивается с загадочным существом, которое пытается удержать её в мире иллюзий, лишённом боли и ответственности. Однако героиня находит в себе силы отказаться и возвращается к реальности, проходя символический путь внутреннего освобождения. Постановку представят ансамбль танца «Радость» и хореографическая студия «Элеганс» при Областном центре культуры молодёжи.