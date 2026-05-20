В Светлогорске завершился танцевальный конкурс, в котором участвовали около 1 500 артистов со всей области (фото)

В танцевальном конкурсе «Янтарный кубок 2026» приняли участие около 1 500 артистов. Это самая крупная цифра в истории проекта. Подробности «Клопс» рассказала директор Федерации танцев «Свой стиль» Юлия Мягкова.

Несколько сотен номеров

Среди участников — коллективы Калининграда и области. Танцоры из других регионов не смогли принять участие из-за логистики. «Коллективы очень хотели до нас доехать, но не смогли», — поясняет Мягкова.

Поэтому основной состав участников сформировали местные школы и студии. Конкурсантов оценивали в шести категориях, в зависимости от возраста: самые младшие — дети 4–5 лет, самые взрослые — 16+.

Ещё одна особенность этого года — финальный концерт проходил на самой большой сцене региона. «Мы выражаем администрации «Янтарь-холла» огромную благодарность, это был профессионализм высокого уровня», — подчеркнула собеседница «Клопс».

Уровень постановок соответствовал площадке. Причём, по словам Юлии Мягковой, это касается всех направлений: от народных танцев до современной хореографии и стрит-шоу. К такому выводу пришли не только зрители, но и профессиональное жюри.

Состав жюри: