Водный маршрут, связывающий Калининградский и Куршский заливы, планируют открыть уже в этом году

По задумке авторов, маршрут должен помочь развитию водного туризма и повысить интерес к природе, географии и экологии.

Полное название маршрута — «Р39: по рекам и заливам Калининградской области». Он должен не только связать два залива, но собрать вокруг себя туристическую и научно-просветительскую инфраструктуру.

Основную часть денег с гранта направят на предпроектные работы. В первую очередь планируется комплексное исследование водных систем с участием экспертов. Их задача — определить особенности береговой флоры и фауны, а затем — выстроить маршрут, который не нанесёт вреда экосистемам.

«Калининградская область — место миграции и гнездования редких видов птиц, поэтому экологичный подход критически важен», — говорится в посте Калининградского областного отделения РГО во «ВКонтакте».

К исследованиям также хотят привлечь яхтсменов. Они помогут оценить навигационные условия, определить возможные места стоянок и динамику изменения глубин.

Когда исследования завершатся, в музее разработают карту будущего маршрута. Вся информация будет находиться в открытом доступе.

Проект рассматривают не только как туристическую инициативу, но и как исследовательскую базу для дальнейшего развития отрасли. «Результаты анализов и исследований <...> лягут в основу рекомендаций по мерам поддержки и усовершенствованию инфраструктуры для дальнейшего развития водного туризма в регионе», — сообщили в РГО.

Реализация проекта запланирована на период с июня по ноябрь 2026 года. «Речь идёт о природном достоянии, поэтому сроки могут немного сдвинуться. Но проект планируется завершить в этом году», — сообщили в пресс-службе Музея мирового океана.