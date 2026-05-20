Водный маршрут, связывающий Калининградский и Куршский заливы, планируют открыть уже в этом году

Русское географическое общество поддержало идею связать единым водным путём Калининградский и Куршский заливы. Водный маршурт должен появиться уже в этом году. Это «Клопс» подтвердили в пресс-службе Музея Мирового океана.
Полное название маршрута — «Р39: по рекам и заливам Калининградской области». Он должен не только связать два залива, но собрать вокруг себя туристическую и научно-просветительскую инфраструктуру.
Грант на реализацию этого проекта выиграл фонд «Морское наследие Отечества», учреждённый Музеем Мирового океана. Идея маршрута принадлежит президенту ММО, председателю регионального отделения Русского географического общества Светлане Сивковой.
По задумке авторов, маршрут должен помочь развитию водного туризма и повысить интерес к природе, географии и экологии.
Основную часть денег с гранта направят на предпроектные работы. В первую очередь планируется комплексное исследование водных систем с участием экспертов. Их задача — определить особенности береговой флоры и фауны, а затем — выстроить маршрут, который не нанесёт вреда экосистемам.
«Калининградская область — место миграции и гнездования редких видов птиц, поэтому экологичный подход критически важен», — говорится в посте Калининградского областного отделения РГО во «ВКонтакте».
К исследованиям также хотят привлечь яхтсменов. Они помогут оценить навигационные условия, определить возможные места стоянок и динамику изменения глубин.
Когда исследования завершатся, в музее разработают карту будущего маршрута. Вся информация будет находиться в открытом доступе.
Проект рассматривают не только как туристическую инициативу, но и как исследовательскую базу для дальнейшего развития отрасли. «Результаты анализов и исследований <...> лягут в основу рекомендаций по мерам поддержки и усовершенствованию инфраструктуры для дальнейшего развития водного туризма в регионе», — сообщили в РГО.
Реализация проекта запланирована на период с июня по ноябрь 2026 года. «Речь идёт о природном достоянии, поэтому сроки могут немного сдвинуться. Но проект планируется завершить в этом году», — сообщили в пресс-службе Музея мирового океана.
Новый вариант водного маршрута через Куршский залив в Музее Мирового океана предложили в декабре 2024 года. Отправной точкой тогда собирались сделать маяк в Заливино.