«Балтийский олень» и «Солнце»: в Светлогорске показали панно, которые завершат «Мозаичную лестницу» (фото)

В Светлогорске завершили работу над двумя последними панно проекта «Мозаичная лестница». Изображения на спуске к морю планируют установить осенью 2026 года. Об этом «Клопс» рассказала художница Серафима Москаева.
Новые работы — «Балтийский олень» и «Солнце» — впервые покажут 8 и 9 августа на VII фестивале «Море внутри». Уже осенью мозаики займут свое место на лестнице между улицами Пушкина и Горького.
Эскизы обоих панно сделал Алексей Москаев. Он уверен: точки на «Мозаичном пути» — уже не отдельные арт-объекты, а «проводники в мир искусства».
«Главная задача при создании выкроек под мозаику — найти баланс между выразительностью и простотой, сохранить образность через цвет и контраст, адаптировав изображение к особенностям материала», — объясняет художник.
«Солнце» выполнено в стиле русских узоров и украшено орнаментами, которые, по задумке авторов, должны напоминать о пряниках. «Балтийский олень» — более серьёзный. Он связан со сказкой о Человеке-Облаке, которую придумали участники фестиваля «Море внутри».
«Древняя легенда повествует о встрече сказочного героя Человека‑Облака с Балтийским оленем. В час этой судьбоносной встречи олень открыл ему сокровенное: научил читать язык трав и деревьев — видеть, как они рождаются, цветут и увядают — и постичь хрупкую ценность каждого отведённого на земле мгновения, — рассказала Москаева. — Для художников «Море внутри» этот мифический образ стал воплощением жизни и таинственного философского единства двух миров — бескрайнего моря и древнего леса».
Идея создать необычно украсить спуск к морю принадлежала главе администрации Владимиру Бондаренко. По его приглашению Алексей и Серафима Москаевы начали работу над проектом, который со временем вырос в виртуальный музей «Мозаичный путь».
Первое панно, напомнила Москаева, появилось в Светлогорске в 2022 году — его сделала петербургская художница Наталья Новикова. Финальные работы создавались уже совместно с международным сообществом «Допустим, мозаика».
Сейчас на «Мозаичном пути» более 25 арт-объектов. Над этими панно работали 28 художников со всей России. Администрация округа финансировала проект на протяжении всех четырёх лет.
«Это яркий пример успешного сотрудничества творческих сообществ и городских властей, — отмечает Серафима Москаева. — Результатом совместной работы стала новая точка притяжения для туристов и значимая культурная достопримечательность. Теперь наш город по-настоящему стал местом, где оживает сказка».
Авторы связывают «Мозаичный путь» с традицией монументального искусства, заложенной ещё советским художником Николаем Фроловым — автором «Солнечных часов» и мозаики вокруг «Нимфы».
«Современные панно — дань прошлому и шаг в будущее, раскрывающий потенциал мозаики в урбанистическом пространстве», — считают они.
«Клопс» рассказывал, как выбирали художников, которые создавали новые мозаики у моря в Светлогорске.