«Балтийский олень» и «Солнце»: в Светлогорске показали панно, которые завершат «Мозаичную лестницу» (фото)

В Светлогорске завершили работу над двумя последними панно проекта «Мозаичная лестница». Изображения на спуске к морю планируют установить осенью 2026 года. Об этом «Клопс» рассказала художница Серафима Москаева.

Новые работы — «Балтийский олень» и «Солнце» — впервые покажут 8 и 9 августа на VII фестивале «Море внутри». Уже осенью мозаики займут свое место на лестнице между улицами Пушкина и Горького.

Эскизы обоих панно сделал Алексей Москаев. Он уверен: точки на «Мозаичном пути» — уже не отдельные арт-объекты, а «проводники в мир искусства».

«Главная задача при создании выкроек под мозаику — найти баланс между выразительностью и простотой, сохранить образность через цвет и контраст, адаптировав изображение к особенностям материала», — объясняет художник.

«Солнце» выполнено в стиле русских узоров и украшено орнаментами, которые, по задумке авторов, должны напоминать о пряниках. «Балтийский олень» — более серьёзный. Он связан со сказкой о Человеке-Облаке, которую придумали участники фестиваля «Море внутри».

«Древняя легенда повествует о встрече сказочного героя Человека‑Облака с Балтийским оленем. В час этой судьбоносной встречи олень открыл ему сокровенное: научил читать язык трав и деревьев — видеть, как они рождаются, цветут и увядают — и постичь хрупкую ценность каждого отведённого на земле мгновения, — рассказала Москаева. — Для художников «Море внутри» этот мифический образ стал воплощением жизни и таинственного философского единства двух миров — бескрайнего моря и древнего леса».