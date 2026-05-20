«Из-за тебя», «Раневская», «Мир нам завидовал»: певец Akmal’ в один день даст в Светлогорске два концерта

Певец Akmal’ в один день, 2 августа, даст в Калининграде сразу два концерта. Второе выступление решили добавить из-за высокого спроса. Подробности — у «Клопс Афиши».

Akmal’ — один из самых заметных молодых поп-исполнителей последних лет. Широкую популярность ему принесли песни «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «Птицы», «Мир нам завидовал» и «Ты мне покажи». Его клипы регулярно появляются в эфире крупных музыкальных каналов, а треки звучат на федеральных радиостанциях.

Артист участвовал в проектах «Голос. Дети», «Голос. Уже не дети», «Маска», «Битва поколений» и «Конфетка». На его счету — победы в премиях «Новое радио», «Жара» и МУЗ-ТВ.

В Калининграде Akmal’ представит программу из уже состоявшихся хитов и новых песен. 2 августа он выйдет на сцену «Янтарь-холла» сначала в 15:00, а потом в 19:00.

