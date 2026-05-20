Рыцари, средневековые игры и советские песни: ради чего летом стоит съездить в живописный замок Бранденбург

Руины живописного замка Бранденбург в Ушаково — не только памятник, но и концертная площадка. Летом там можно будет посетить детские праздники, театральные постановки и музыкальный вечер. О планах «Клопс Афише» рассказали организаторы мероприятий.

31 мая ко Дню защиты детей приготовят отдельную праздничную программу. Вход для юных гостей будет бесплатным.

Запланированы развлечения для всей семьи: для детей — лучные турниры с призами, игры и мастер-классы, для взрослых — экскурсии по территории замка и знакомство с историей Тевтонского ордена. «В разные дни гостей ждут увлекательные иммерсивные игры для детей и взрослых — каждый визит будет особенным», — обещают в Бранденбурге.

День в Бранденбурге

Концерт «Любимые песни советского кино»

20 июня, 19:00

Гостей приглашают предлагают провести летний вечер под открытым небом среди руин средневекового замка и вспомнить музыку из известных советских фильмов.

Программа начнётся с экскурсии, во время которой гостям расскажут об истории Бранденбурга. За музыкальную программу будут отвечать артисты Калининградского музыкального театра и театра «Слово». После концерта гостей ждёт фуршет, а также стилизованный советский буфет с традиционными угощениями.

Экскурсия начнётся в 19:00, сам концерт — в 20:00.