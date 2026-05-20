Рыцари, средневековые игры и советские песни: ради чего летом стоит съездить в живописный замок Бранденбург

Руины живописного замка Бранденбург в Ушаково — не только памятник, но и концертная площадка. Летом там можно будет посетить детские праздники, театральные постановки и музыкальный вечер. О планах «Клопс Афише» рассказали организаторы мероприятий.
День в Бранденбурге
31 мая, 7, 12, 21 и 28 июня, 12:00
Замок Бранденбург приглашает провести выходной среди живописных руин на берегу Калининградского залива.
Запланированы развлечения для всей семьи: для детей — лучные турниры с призами, игры и мастер-классы, для взрослых — экскурсии по территории замка и знакомство с историей Тевтонского ордена. «В разные дни гостей ждут увлекательные иммерсивные игры для детей и взрослых — каждый визит будет особенным», — обещают в Бранденбурге.
31 мая ко Дню защиты детей приготовят отдельную праздничную программу. Вход для юных гостей будет бесплатным.
Концерт «Любимые песни советского кино»
20 июня, 19:00
Гостей приглашают предлагают провести летний вечер под открытым небом среди руин средневекового замка и вспомнить музыку из известных советских фильмов.
Программа начнётся с экскурсии, во время которой гостям расскажут об истории Бранденбурга. За музыкальную программу будут отвечать артисты Калининградского музыкального театра и театра «Слово». После концерта гостей ждёт фуршет, а также стилизованный советский буфет с традиционными угощениями.
Экскурсия начнётся в 19:00, сам концерт — в 20:00.
Мюзикл «Бранденбургская ярмарка»
11 и 26 июля, 1 и 15 августа, 19:00
На руинах замка вновь покажут иммерсивный мюзикл «Бранденбургская ярмарка». В центре сюжета — история любви рыцаря и прусской девушки, которые пытаются сохранить свои чувства вопреки обстоятельствам.
Постановка сопровождается живым исполнением фолк-рок-композиций. Действие разворачивается сразу в нескольких локациях замка: зрителям предлагают перемещаться по территории вместе с героями. Роли исполняют артисты Калининградского музыкального театра и театра «Слово».
Гостей ждут рыцарские поединки, выступления менестрелей, обучение средневековым танцам и фаер-шоу. Организаторы также обещают угощения и специальный сюрприз в финале.
Перед каждым показом для желающих проведут обзорную экскурсию по замку. Она начинается в 19:00, а сам спектакль — в 20:00.
