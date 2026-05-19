Калининградский концерт певца Jony, который обогнал по прослушиваниям Мадонну, перенесли на 15 августа

У поклонников Jony, которые не смогут попасть на его калининградский концерт 13 июня, всё же будет шанс посмотреть выступление. Шоу перенесли на 15 августа. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Изначально артист планировал выступить во Дворце спорта «Янтарный». Концерт перенесли в «Резиденцию королей».

Программа шоу не изменилась: организаторы обещают главные хиты, такие как «Комета», «Камин», Love Your Voice, «Титры» и «Мир сошёл с ума», а также новые песни из готовящегося альбома.

JONY (Джахид Гусейнли) — российский певец и автор песен. На счету исполнителя — победа в шоу «Маска» и несколько престижных премий. В 2023 году он стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка», а в 2024 году был наставником телепроекта «Голос. Дети».