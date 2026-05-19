«Мысли, которые меня мучили»: «сенсорный» музыкальный альбом из Калининграда завоевал популярность в сети

Калининградский музыкант Валентин Вахтин выпустил дебютный альбом «Искус». Меньше чем за месяц после релиза он набрал около 25 тысяч прослушиваний. «Клопс» поговорил с артистом об истинной популярности, планах и искушениях.
История «Искуса» началась задолго до записи. Будущий музыкант впервые взял в руки гитару в восемь лет — ещё в Сургуте, где он жил школьником. Валентин играл на электрогитаре, акустике и басе. Став постарше, начал работать с музыкальными группами «Кварта пива», Bourbon Street и «Лондон Париж».
Однако, признаётся Валентин, всё это время, около 15 лет, у него оставалось ощущение незавершённости. «Я думал о том, что я хочу записать свои песни и свои мысли, и такая возможность появилась только сейчас», — рассказывает музыкант.
Так что это не кризис среднего возраста, это отложенная реализация».
Работа над пластинкой началась в январе 2025 года, а в марте появились первые записи. В апреле вышел мини-альбом из трёх песен, который назывался «День не святого Валентина», а вслед за ним ещё несколько синглов.
Полноценный альбом появился ровно год спустя, в апреле 2026 года. Его можно послушать на музыкальных платформах, а для поклонников выпустят лимитированный тираж виниловых пластинок.
Само слово «искус», признаётся музыкант, стало отправной точкой для всей концепции. «Многие люди сразу воспринимают его как искушение, соблазн, что-то такое, — говорит он. — Но я вкладывал в слово «искус» длинный путь, который ты проходишь и получаешь определённый опыт. Это длинный путь испытаний».
Этой идее подчинена структура альбома: 12 песен разделены на четыре акта: «Химия», «Погружение», «Излом» и «Сдвиг». Лирический герой проходит путь от искр и химии в первом треке «Запах-яд» до песни с говорящим названием «Дальше сам».
В описании пластинки Вахтин называет свою музыку «сенсорным альтернативным роком, сотканным в Калининграде». Сенсорным — потому что в музыке и текстах очень много физических ощущений. А калининградским — из любви к дому. «Я очень люблю этот регион и везде стараюсь его продвигать», — признаётся он.
«В преддверии релиза альбома «Искус» я удалил все старые версии. Умышленно, потому что я их пересмотрел, перезаписал все вокалы, аранжировки, чтобы у слушателя были актуальные версии этих песен», — объяснил Валентин.
Музыкант говорит, что не рассчитывал на большую аудиторию. Сначала он поставил себе цель в тысячу слушателей, потом — пять тысяч. Однако уже в начале мая, через неделю после релиза, результат превзошёл первоначальные ожидания.
За три недели альбом послушали свыше 25 тысяч раз. На «Яндекс Музыке» музыкант за месяц собрал больше 10 тысяч новых подписчиков. По данным лейбла «Звукбук», в начале мая Вахтин стал восьмым по популярности среди калининградских музыкантов — при том, что «Искус» остаётся единственным его альбомом.
Однако артист не спешит говорить об успехе. По его словам, настоящий уровень популярности станет виден через несколько месяцев. Тогда выяснится, продолжат ли люди слушать пластинку после первой волны интереса. «Если даже нет — ничего страшного, главное, что я записал альбом», — отмечает он.
Пение для Валентина — увлечение, а основная его работа связана с ивент-индустрией. «Музыка — это то, что всегда со мной шло рядом и всегда требовало внимания, — рассказывает он.
Моя задача была — чтобы мысли, которые меня мучили изнутри, обрели реальное музыкальное воплощение.
И я избавился от этих мыслей, как будто бы запечатав их в конкретную форму».
Несмотря на усталость после года работы, Вахтин уже возвращается к черновикам. У него есть наброски примерно семнадцати песен. Будет ли музыкант их записывать, он ещё не знает: гораздо важнее собрать полноценную концертную программу.
Музыкант говорит, что хочет играть живые выступления по 45–50 минут и выйти на фестивальные сцены. «Может быть, когда-то сделать сольный концерт, на который придут люди, которым реально нужна эта музыка», — мечтает Валентин.
