«Мысли, которые меня мучили»: «сенсорный» музыкальный альбом из Калининграда завоевал популярность в сети

Калининградский музыкант Валентин Вахтин выпустил дебютный альбом «Искус». Меньше чем за месяц после релиза он набрал около 25 тысяч прослушиваний. «Клопс» поговорил с артистом об истинной популярности, планах и искушениях.

История «Искуса» началась задолго до записи. Будущий музыкант впервые взял в руки гитару в восемь лет — ещё в Сургуте, где он жил школьником. Валентин играл на электрогитаре, акустике и басе. Став постарше, начал работать с музыкальными группами «Кварта пива», Bourbon Street и «Лондон Париж».

Однако, признаётся Валентин, всё это время, около 15 лет, у него оставалось ощущение незавершённости. «Я думал о том, что я хочу записать свои песни и свои мысли, и такая возможность появилась только сейчас», — рассказывает музыкант.

Так что это не кризис среднего возраста, это отложенная реализация».

Работа над пластинкой началась в январе 2025 года, а в марте появились первые записи. В апреле вышел мини-альбом из трёх песен, который назывался «День не святого Валентина», а вслед за ним ещё несколько синглов.

Полноценный альбом появился ровно год спустя, в апреле 2026 года. Его можно послушать на музыкальных платформах, а для поклонников выпустят лимитированный тираж виниловых пластинок.

Само слово «искус», признаётся музыкант, стало отправной точкой для всей концепции. «Многие люди сразу воспринимают его как искушение, соблазн, что-то такое, — говорит он. — Но я вкладывал в слово «искус» длинный путь, который ты проходишь и получаешь определённый опыт. Это длинный путь испытаний».

Этой идее подчинена структура альбома: 12 песен разделены на четыре акта: «Химия», «Погружение», «Излом» и «Сдвиг». Лирический герой проходит путь от искр и химии в первом треке «Запах-яд» до песни с говорящим названием «Дальше сам».

В описании пластинки Вахтин называет свою музыку «сенсорным альтернативным роком, сотканным в Калининграде». Сенсорным — потому что в музыке и текстах очень много физических ощущений. А калининградским — из любви к дому. «Я очень люблю этот регион и везде стараюсь его продвигать», — признаётся он.