Scorpions, Николай Носков и рок-хиты: три трибьюта, которые помогут зарядиться отличными эмоциями

Не все артисты, любимые публикой, могут приехать в Калининград. Должно ли это остановить фанатов? Нет, разумеется! «Клопс Афиша» рассказывает о трёх трибьютах, которые подарят массу эмоций.
1. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова
10 июня, 19:00; «Янтарь-Холл»
Песни в симфонических аранжировках исполнит IVAN с оркестром. Проект создан при участии продюсера Виктора Дробыша и с личного одобрения Николая Носкова.
Шоу — официальное продолжение сценической жизни знаменитых песен. По словам организаторов, они не пытаются затмить в памяти слушателей оригинальное исполнение. Проект задуман как бережное переосмысление наследия.
2. «Кёниг Трибьют Бенд»
5 июня, 22:00; стендап-клуб «Локация»
«Кёниг Трибьют Бенд» — кавер-группа, хорошо знакомая публике по городским фестивалям, клубным концертам и большим праздникам. Музыканты обещают вечер мощных рок-каверов, неожиданных мэшапов и авторских аранжировок, в которых известные хиты звучат по-новому.
Организаторы решили сделать ставку не только на музыку, но и на атмосферу новой площадки: профессиональную сцену, качественный звук, бар и зону со столиками.
3. Официальное трибьют-шоу Scorpions с симфоническим оркестром
16 октября, 19:00; «Янтарь-Холл»
Симфоническое трибьют-шоу группы Scorpions представит проект Symphony Of Glory.
Программа посвящена самым известным композициям коллектива — от хард-рок-хитов до лирических баллад, которые принесли группе мировую популярность и особенно полюбились российской публике. Организаторы подчёркивают: концерт построен на симфонических аранжировках, делающих оригинальные песни ещё эмоциональнее.
