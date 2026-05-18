В конце мая в Калининград привезут литературный фестиваль с лекциями, мастер-классами и распродажей книг

В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, в Калининграде состоится книжный фестиваль «По краям»0+. Запланированы лекции, мастер-классы, читка пьесы, кассетный диджей-сет и большая книжная распродажа. Подробная программа — в материале «Клопс».

Организаторы фестиваля — издательство Ad Marginem. Основной площадкой станет культурный центр «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22), а параллельная программа развернётся в штабе «Хранителей руин» в Железнодорожных воротах.

С калининградскими волонтёрами связана отдельная часть программы. Благодаря Анастасии Ткач — автору проекта барахолок — команда выиграла небольшую библиотеку Ad Marginem. Во время фестиваля в штабе «Хранителей руин» можно будет читать книги по истории, урбанистике, философии и культуре, а также посетить презентации и встречи с исследователями, издателями и культурологами.

На протяжении обоих дней в «Сигнале» будет работать книжная распродажа. С 12:00 до 20:00 там можно будет купить новинки, бестселлеры и книги со скидками.

Программа

Суббота, 23 мая

23 мая в «Сигнале» фестиваль откроется мастер-классом художника-коллажиста Дмитрия Чайки «Обрывки (не)коллективного бессознательного: коллажный текст из снов» (12:00). Затем директор по маркетингу и PR Ad Marginem Дмитрий Харьков расскажет о работе издательства через историю его книг (13:00).

В 15:00 Андрей Тесля выступит с лекцией о философии истории в романе «Покой». В 17:00 музыкальный обозреватель Алексей Алеев предложит гостям обсудить «10 героев хип-хоп-поколения». Завершит день кассетный бумбэп-сет от TJ Zoolooz и Koenig Boombap Tape Club, который стартует в 18:30.

Параллельно в Железнодорожных воротах пройдут две презентации. В 16:00 дизайнер и издатель Максим Попов покажет новинки издательства Pictorica. В 18:00 Евгений Мосиенко и Анна Линская представят книгу «Право на мост», посвящённую одному из символов Калининграда — двухъярусному мосту.