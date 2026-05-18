В конце мая в Калининград привезут литературный фестиваль с лекциями, мастер-классами и распродажей книг

В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, в Калининграде состоится книжный фестиваль «По краям»0+. Запланированы лекции, мастер-классы, читка пьесы, кассетный диджей-сет и большая книжная распродажа. Подробная программа — в материале «Клопс».
Организаторы фестиваля — издательство Ad Marginem. Основной площадкой станет культурный центр «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22), а параллельная программа развернётся в штабе «Хранителей руин» в Железнодорожных воротах.
С калининградскими волонтёрами связана отдельная часть программы. Благодаря Анастасии Ткач — автору проекта барахолок — команда выиграла небольшую библиотеку Ad Marginem. Во время фестиваля в штабе «Хранителей руин» можно будет читать книги по истории, урбанистике, философии и культуре, а также посетить презентации и встречи с исследователями, издателями и культурологами.
На протяжении обоих дней в «Сигнале» будет работать книжная распродажа. С 12:00 до 20:00 там можно будет купить новинки, бестселлеры и книги со скидками.
Программа
Суббота, 23 мая
23 мая в «Сигнале» фестиваль откроется мастер-классом художника-коллажиста Дмитрия Чайки «Обрывки (не)коллективного бессознательного: коллажный текст из снов» (12:00). Затем директор по маркетингу и PR Ad Marginem Дмитрий Харьков расскажет о работе издательства через историю его книг (13:00).
В 15:00 Андрей Тесля выступит с лекцией о философии истории в романе «Покой». В 17:00 музыкальный обозреватель Алексей Алеев предложит гостям обсудить «10 героев хип-хоп-поколения». Завершит день кассетный бумбэп-сет от TJ Zoolooz и Koenig Boombap Tape Club, который стартует в 18:30.
Параллельно в Железнодорожных воротах пройдут две презентации. В 16:00 дизайнер и издатель Максим Попов покажет новинки издательства Pictorica. В 18:00 Евгений Мосиенко и Анна Линская представят книгу «Право на мост», посвящённую одному из символов Калининграда — двухъярусному мосту.
Воскресенье, 24 мая
Программа в «Сигнале» начнётся в 12:00 с мастер-класса «Всё ферментируется: о познании мира мельчайших и домашних методах ферментации». После него куратор экспериментальной музыки Данил Акимов прочитает лекцию о музыке за пределами привычного звучания (13:00).
В 15:00 иерей и философ Никита Калинин поговорит о книге Леона Блуа «В отчаянии» и парадоксах веры. Завершит публичную часть выступление Олега Кильдюшова, посвящённое концепции противостояния суши и моря у Карла Шмитта. Беседа начнётся в 17:00.
В этот же день в Железнодорожных воротах культуролог и гид Николай Перкусов расскажет о денежном обращении в Калининградской области в 1945–1947 годах (15:00). В 16:00 руководитель «Хранителей руин» Василий Плитин подведёт итоги реставрационной школы в кирхе Домнау в Домново.
В 17:00 объединение «НРЗБ» представит читку пьесы Томаса Бернхарда «Иммануил Кант». Режиссёром выступила Елена Лямина, роли исполнят Илья Рихтер, Манана Петросян, Василий Бухарин, Сергей Корнющенко и Татьяна Повх.
Вход на все события фестиваля свободный. Для читки пьесы «Иммануил Кант» требуется регистрация, но ссылка на неё появится позже.