Хроники истории зоопарка, меч из Каупа и необычные украшения: в Калининграде открылись четыре выставки на любой вкус

В Калининграде одновременно открылись сразу четыре выставки. Одна из них рассказывает про археологов и их работу в регионе, вторая — про зоопарк, а третья — про ювелирное искусство. Подробнее про каждый из проектов — в материале «Клопс».

Музей изобразительных искусств

Выставка «Ревущий лев, поющий лось»0+ подготовлена совместно с Калининградским зоопарком и приурочена к его 130-летию. Экспозиция устроена как путешествие через разные природные зоны: посетители проходят от Африки до Антарктики и встречают разнообразных животных.

Обитатели лесов и равнин представлены в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, плакате, фотографии и даже на открытках. Среди экспонатов — графика Ловиса Коринта, цветная шёлкография, произведения японских авторов и целое текстильное панно с журавлями.

Животными всё не ограничивается: один из разделов посвящён истории зоопарка и советскому Калининграду. В экспозицию вошли оригинальные фотографии и почтовые открытки 1900–1970-х годов.

Экспонаты собрали из коллекций музея, зоопарка и частных мастерских. Проект будет работать до 28 июня.