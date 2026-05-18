В субботу в Калининградском зоопарке пройдёт праздник в честь 130-летия (программа)

Калининградский зоопарк в субботу, 23 мая, отметит 130-й день рождения. Праздничная программа стартует в 14:00. Чем она порадует гостей, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Праздник начнётся с концерта Калининградского симфонического оркестра. Музыканты выйдут на сцену у фонтана. Живая музыка будет звучать здесь весь вечер.

«Сам зоопарк, между тем, как будто окажется сразу в нескольких исторических эпохах», — обещают организаторы. Гостей ждут советские дворы с классиками, резиночками и скакалками, бочка с квасом, пункт приёма макулатуры, барахолка и буфет с пирожками. Будет и современная площадка, посвящённая молодежным субкультурам.

Для детей подготовили отдельную программу: их ждут аниматоры, спектакли и мастер-классы, интерактивные зоны и шоу мыльных пузырей. На празднике будет работать и научная площадка, где можно посмотреть в микроскоп и поучаствовать в опытах.

В беседке пройдёт традиционная беспроигрышная лотерея. «На самца зебры набрали уже четверть суммы, надо поднажать!» — рассказали в зоопарке.

Одним из главных событий снова станут экскурсии в закрытые служебные пространства. Гостям покажут исторический медвежатник, помещения дома тропических птиц и бывший павильон слона. Попасть на такие экскурсии можно будет по отдельному билету.

Калининградский зоопарк открылся 21 мая 1896 года и считается одним из трех исторических зоопарков России наряду с Московским и Ленинградским. После войны учреждение восстановили постановлением Совета Министров РСФСР от 27 июня 1947 года — эта дата стала его вторым днём рождения.