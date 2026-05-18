КВН, классическая музыка и ностальгия по СССР: бесплатные события в Калининграде, которые помогут развеяться

На этой неделе калинининградцев и гостей города ждёт немало любопытных событий, которые можно посетить бесплатно. В афише — выступление команд КВН, лекции и концерты классической музыки. «Клопс» рассказывает, на какие мероприятия стоит обратить внимание.

Студенты и преподаватели Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова представят концерт, в котором прозвучат сочинения разных эпох.

Где: Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара (Бородинская, 13)

Лекцию проведёт культуролог и писатель Александр Попадин. На экране оживут уникальные фотографии: знакомые улицы, лица, будни и праздники той эпохи. «Это возможность не только увидеть, но и вспомнить город, себя, то ушедшее за поворот время, которое до сих пор живёт в сердцах многих», — говорится в анонсе.

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Познавательный час «Славянского слова узорная вязь»12+

Когда: четверг, 21 мая, 16:00

Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8)

Мероприятие посвящено возникновению славянской письменности. Приглашённый гость — клирик храма Александра Невского отец Михаил Собачинский, который расскажет ребятам о создании азбуки, а также о важности сохранения русского языка и его влиянии на личность.

Гостям предложат тематическую книжную подборку, а также викторины и задания: «Противоположное значение», «Продолжи пословицу», «Заблудившиеся буквы», а также тематические загадки и шарады.

Вход свободный.