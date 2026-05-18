КВН, классическая музыка и ностальгия по СССР: бесплатные события в Калининграде, которые помогут развеяться

На этой неделе калинининградцев и гостей города ждёт немало любопытных событий, которые можно посетить бесплатно. В афише — выступление команд КВН, лекции и концерты классической музыки. «Клопс» рассказывает, на какие мероприятия стоит обратить внимание.
Концерт учащихся музыкальной школы12+
Когда: среда, 20 мая, 14:00
Где: Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара (Бородинская, 13)
Студенты и преподаватели Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова представят концерт, в котором прозвучат сочинения разных эпох.
В программе:
- Сонаты для флейты и фортепиано Комракова и Тактакишвили;
- Ариозо Мизгиря из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» и романс Чайковского «Средь шумного бала...»;
- Струнная музыка: «Ларго» Франческо Верачини, «Токката» Фрескобальди, концерт Баха для виолончели с оркестром, «Листок из альбома» Вагнера, «Ноктюрн и Тарантелла» Шимановского;
- Фортепианное отделение: сонаты Моцарта и Гайдна, «Интермеццо» Шумана, «Этюд» Черни, «Рапсодия» Брамса, «Вариации» Мендельсона, «Баллада» Шопена, прелюдии Скрябина, вальсы Регера.
- Вокальные номера: ария Галицкого из оперы Бородина «Князь Игорь» и ариозо Короля Рене из оперы Чайковского «Иоланта». Исполняет заслуженный артист РФ Николай Горлов.
- Монолог Чио-Чио-Сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Исполняет солистка Калининградского областного музыкального театра Надежда Данчева.
Вход свободный. Ведущая концерта — Виктория Кочергина.
Лекция «Назад в советский Калининград: ностальгия, память, история»12+
Когда: четверг, 21 мая, 12:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Лекцию проведёт культуролог и писатель Александр Попадин. На экране оживут уникальные фотографии: знакомые улицы, лица, будни и праздники той эпохи. «Это возможность не только увидеть, но и вспомнить город, себя, то ушедшее за поворот время, которое до сих пор живёт в сердцах многих», — говорится в анонсе.
Вход свободный.
Познавательный час «Славянского слова узорная вязь»12+
Когда: четверг, 21 мая, 16:00
Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8)
Мероприятие посвящено возникновению славянской письменности. Приглашённый гость — клирик храма Александра Невского отец Михаил Собачинский, который расскажет ребятам о создании азбуки, а также о важности сохранения русского языка и его влиянии на личность.
Гостям предложат тематическую книжную подборку, а также викторины и задания: «Противоположное значение», «Продолжи пословицу», «Заблудившиеся буквы», а также тематические загадки и шарады.
Вход свободный.
Финал 17-го сезона Лиги КВН «ПЛОТВА»16+
Когда: четверг, 21 мая, 17:00
Где: КГТУ (Профессора Баранова, 43)
Самые смешные команды сезона сойдутся в финальной битве за чемпионство. «Не упустите шанс зарядиться позитивом и поддержать любимые команды!» — советуют организаторы.
Вход свободный.
Лекция и открытие выставки «Они были первыми»12+
Когда: пятница, 22 мая, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Выставка рассказывает о первых послевоенных переселенцах Куршской косы — через семейные фотографии, документы и воспоминания.
На лекции во время торжественного открытия специалист отдела экопросвещения и туризма «Куршской косы» Михаил Цедрик расскажет о тяжёлой послевоенной работе, рыболовецких колхозах и новой жизни на краю земли.
Вход свободный, необходима регистрация.
Творческая встреча с фотохудожником Юрием Чернышовым16+
Когда: пятница, 22 мая, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61)
Творческая встреча с фотохудожником Юрием Чернышовым. Гости увидят документальные фотографии, посвящённые республике Дагестан, и услышат рассказ автора об их создании.
Вход свободный.