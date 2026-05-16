Давид, Геркулес и древние ирландцы: 6 мультфильмов для любителей старинных легенд

Нередко история увлекает и гипнотизирует взрослых. Что говорить о детях, для которых древние легенды — неиссякаемый источник фантазий? «Клопс» вспомнил шесть фильмов, которые понравятся маленьким любителям древностей.

«Тайна Келлс»12+ Юный монах Брендан живёт в ирландском аббатстве, которому постоянно угрожают набеги викингов. Местные обитатели больше всего заботятся о защите стен — но всё меняется с появлением странствующего мастера Айдана. Он приносит в монастырь незаконченную священную книгу. Чтобы помочь её завершить, Брендану необходимо отправиться в опасное путешествие. «Тайна Келлс» — первый анимационный фильм Томма Мура, который принёс режиссёру мировую известность. Авторы объединили кельтскую мифологию, христианство и стиль средневековых орнаментов. Зрители и критики были в восторге — в год выхода картина даже получила номинацию на «Оскар».

Кадр из мультфильма «Тайна Келлс»

«Принц Египта»6+ Египетский принц Моисей растёт во дворце фараона и не подозревает, что родился среди еврейских рабов. Когда правда раскрывается, ему приходится выбирать: либо и дальше счастливо жить при дворе, либо присоединиться к собственному народу. Режиссёры Бренда Чепмен, Стив Хикнер и Саймон Уэллс сняли одну из самых масштабных библейских драм в истории анимации. Благодаря «Принцу Египта» многие дети впервые познакомились с историей пророка Моисея и его брата Рамзеса. Картина получилась достаточно яркой и динамичной, чтобы заинтересовать юных зрителей, но при этом осталась верной первоисточнику.

Кадр из мультфильма «Принц Египта»

«Геркулес»6+ Сын Зевса Геркулес, лишённый божественных сил, живёт среди смертных. Узнав о своём происхождении, юноша решает вернуть себе место на Олимпе и доказать, что достоин бессмертия. Однако противостоять ему готовы не только мифические чудовища, но и сам бог подземного мира Аид. Анимационный фильм Рона Клементса и Джона Маскера давно стал диснеевской классикой. Авторы превратили греческий миф в музыкальную комедию о поиске себя и здоровой самооценке. Мультфильм так понравился зрителям, что породил собственный сериал: «Геркулес: Как стать героем».

Кадр из мультфильма «Геркулес»

«Храбрый Давид»6+ Юный пастух Давид заботится об овцах и не знает, что именно ему предстоит изменить судьбу своего народа. Благодаря музыкальному таланту мальчик попадает ко двору царя Саула. Но когда на их страну нападают враги, Давиду приходится применить и другие свои способности — и сразиться с чудовищным Голиафом. Фил Каннингэм и Брент Доуз адаптировали для детей знаменитый ветхозаветный сюжет о царе Давиде. Однако это не столько библейская притча, сколько фильм о взрослении и вере в собственные силы. Картина недавняя: она вышла в 2025 году, поэтому авторы смогли использовать самые современные методы анимации.

Кадр из мультфильма «Храбрый Давид»

«Рамаяна. Легенда о принце Раме»12+ Рама — наследник индийского царя, вынужденный покинуть дом из-за придворных интриг. В изгнании юноша сталкивается с испытаниями и взрослеет. Когда демонический царь Равана похищает жену Рамы, Ситу, принцу приходится вступить в самое опасное своё сражение. Мультфильм основан на древнем эпосе «Рамаяна». Над лентой трудились несколько режиссёров из Индии и Японии, и каждый принёс в проект традиции собственной страны. Получилась масштабная история о долге и преданности, в которой нашлось место классической анимации, аниме и элементам восточной живописи.

Кадр из мультфильма «Рамаяна. Легенда о принце Раме»

«Сказание о принцессе Кагуя»12+ Старик находит в стебле бамбука крошечную девочку и решает воспитать её как принцессу. Кагуя быстро растёт, поражая всех красотой и талантом. Однако сама она чувствует себя пленницей — и мечтает, конечно, вырваться на свободу. Режиссёр Исао Такахата снял мультфильм по мотивам классической японской легенды «Повесть о старике Такэтори». Визуальный стиль вдохновлён живописью суми-э и выглядит намеренно «незавершённым» — что соответствует состоянию Кагуи. Лента считается одной из самых философских в истории студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки, и в год выхода была номинирована на «Оскар».

Кадр из мультфильма «Сказание о принцессе Кагуя»