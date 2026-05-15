В Калининграде представили фильм о том, как творчество помогает пациентам психиатрических клиник

В мае в Калининграде прошёл показ короткометражного фильма «Группа риска»18+. Проект должен помочь внедрению практик арт-терапии в стационарных психиатрических учреждениях города. Об этом «Клопс» рассказали авторы инициативы.

Сюжет начинается с того, что молодая успешная модель попадает в психиатрическую клинику. Причина — образ жизни, приведший к болезни и социальной изоляции. Беседуя с психиатром, героиня постепенно осознаёт значимость человеческого участия и поддержки.

Главная мысль проекта, по словам авторов, заключается в том, что пациент с расстройством психики может восстановить свой социальный статус. При условии, что окружающие проявят гуманность, поддержат и позволят человеку с расстройством заниматься творчеством.

«Творчество — базовая потребность людей с психическими расстройствами. Важно создавать условия для их социальной адаптации, а также профессиональной и образовательной реабилитации», — подчёркивают создатели.



