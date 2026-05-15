Улица со старинной глицинией в Советске стала богаче на два архитектурных памятника

В Советске признали памятниками два старинных особняка, расположенных по соседству. Речь идёт о домах №13 и 15 на улице Титова. Соответствующие приказы появились на портале официального опубликования правовых актов.

Дома находятся в старинном районе, который сформировался в начале XX века и был ограничен Мольтке-штрассе, Мец-штрассе, Бисмарк-штрассе и Роон-штрассе (сейчас улицы Гастелло, Лермонтова и Титова). Рядом памятник природы — старинная вистерия китайская, или глициния. Особняки построены в один и тот же период: между 1924 и 1927 годами, однако на этом их сходство заканчивается.

Дом № 13 — прямоугольный, с необычной выступающей частью и открытой террасой. Прежние жильцы могли отдыхать на балконах, которые теперь частично утрачены: остались только «элементы несущих конструкций». Окна дома украшены фронтонами, а стены имитируют каменную кладку. С севера находится внутренний двор — он тоже попал в границы памятника.

В основании соседнего дома № 15 — не прямоугольник, а шестигранник. На нём сохранились все три балкона, а также овальное мансардное окно и декоративные филёнки. Как и в первом случае, внутренний двор стал частью объекта культурного наследия.

Внутри обоих домов сохранились аутентичные полы типа терраццо — то есть из бетона и каменной крошки. «Основные плоскости полов серого цвета, с черными и белыми вкраплениями», — говорится в одном их документов.

Хотя оба здания были обычными жилыми домами, они обладают достаточной градостроительной, историко-архитектурной и художественной ценностью, чтобы стать памятниками.

«Объект имеет значение для истории и культуры муниципального образования», — говорится в тексте историко-культурной экспертизы по дому №15, опубликованной на сайте региональной службы ОКН.

Теперь на территории обоих памятников нельзя строить новые объекты, переделывать существующие здания, а также проводить земляные работы, кроме необходимых для реставрации. Запрещается и хозяйственная деятельность, не направленная на «обеспечение функционирования объекта культурного наследия в современных условиях».

Собственники скоро получат уведомления о том, что дома были признаны памятниками. Приказы вступят в силу через десять дней после официального опубликования, то есть 24 мая.