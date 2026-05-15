«Янтарные паруса», джаз и «Кантата»: Ермак анонсировал супернасыщенное лето в регионе: календарь событий

Летний сезон в Калининградской области будет богат на культурные, музыкальные и молодёжные события. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом «ВКонтакте».

В регионе пройдут фестивали театра, академической музыки, кино, морские праздники и крупные open-air. Кроме того, выпускников школ впервые ждёт новый праздник — «Янтарные паруса». Лейтмотивом большинства мероприятий станет 80-летие Калининградской области.

Одним из крупных событий сезона станут Молодёжные российско-китайские игры, которые впервые примет Калининградская область с 24 по 30 мая. «В программе много мероприятий — не только спортивных, но и культурных, чтобы показать регион нашим гостям», — сказал Ермак.

Министр перечислил и другие ключевые события лета.

С 28 мая по 12 июня в регионе состоится VII театральный фестиваль «Башня». По словам Ермака, в дальнейшем власти хотят превратить его в полноценную театральную лабораторию.

С 12 по 16 июня пройдёт VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» 0+. Тема — «Опережая время»: программа посвящена композиторам XX века, повлиявшим на развитие академической музыки.

27 и 28 июня состоится фестиваль «Открытое море» 0+. Для гостей подготовят мастер-классы, интерактивные площадки, выставки, маркет морских сувениров и гастрономические зоны.

С 29 июня по 5 июля запланирован фестиваль «Русская Балтика» 0+, который Ермак назвал одним из крупнейших событий в мире академической музыки. Концерты и выступления пройдут в Кафедральном соборе, Музее Мирового океана, филиале Третьяковской галереи, драмтеатре, филармонии и на других площадках региона. Главной сценой фестиваля станет стадион «Ростех Арена», где организуют концерты и масштабные визуальные шоу.

С 10 по 13 июля состоится молодёжный форум «Шум».

26 июля в Светлогорске пройдёт музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 12+.

27 июля впервые организуют праздник выпускников «Янтарные паруса». Его называют калининградским аналогом «Алых парусов», но со своей концепцией. «Морское шоу пройдёт в районе Музея Мирового океана, острова Канта и набережной реки Преголя», — уточнил Ермак.

С 31 июля по 2 августа в Центральном парке вновь состоится open-air «Калининград Сити Джаз» 12+ с участием российских и зарубежных музыкантов.

Завершит летний сезон кинофестиваль «Короче» 16+, который пройдёт с 18 по 23 августа. Основными площадками традиционно станут Центральный парк, областной драмтеатр и кинотеатр «Заря».