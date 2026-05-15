«Не просто прогулочная зона, а интеллектуальная»: что будет в музее под открытым небом около «Фридландских ворот»

Ко Дню города на территории «Фридландских ворот» появится прогулочная зона, где можно будет познакомиться с историей послевоенного Калининграда. Подробности о том, чем удивит выставка под открытым небом, «Клопс» рассказал директор музея Андрей Ярцев.

Сквер появится на месте недостроенной мечети — на холме, прилегающем к музею. На территории установят скамейки, фонари, оборудуют прогулочные дорожки, а также высадят растения. «Рододендроны, гортензии, сирени местных сортов, ну и много-много другого — всё не перечислить», — рассказали в музее.

Хотя экспонаты будут посвящены каждому десятилетию в истории региона, акцент решили сделать на послевоенных годах. «Большая часть информации будет посвящена периоду с 1945 по 1960 годы», — рассказал Ярцев.

Главной особенностью проекта станут лайтбоксы и интерактивная панель, показывающая, как поэтапно отстраивался город после войны. «Чтобы была не просто прогулочная зона, а интеллектуальная», — поделился директор музея.

Фактически проект продолжает выставку «Они были первыми»0+, открывшуюся во «Фридландских воротах» в начале мая. Разница в том, что в новом сквере решили сделать акцент на современные технологии. А ещё — экспозиция хоть и проработает до ноября, но однажды закроется — в отличие от парка.

Андрей Ярцев не исключает, что часть экспонатов с выставки со временем «переедет» в сквер. Музейщики рассматривают вариант интегрировать их в уличную экспозицию как «закладные площадки». Но окончательное решение пока не принято.

Сейчас на площадке идут подготовительные работы: прокладывают кабели для освещения и голосового оповещения. «Окопы роем, грубо говоря», — пошутил Андрей Ярцев.