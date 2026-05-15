«Показалось, что это цветок поцеловал меня в щёку»: 12 цитат русских классиков про красоту и аромат сирени

В Калининградской области цветёт сирень — и восхищает ароматом туристов и местных жителей. Русских классиков этот запах тоже не оставлял равнодушными. «Клопс» вспомнил 12 цитат, посвящённых цветению сирени.
Про запах
- Лев Толстой «Семейное счастье»
«Ветер замер, ни один лист, ни одна травка не шевелилась, запах сирени и черёмухи так сильно, как будто весь воздух цвёл, стоял в саду и на террасе и наплывами то вдруг ослабевал, то усиливался, так что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать, кроме этого сладкого запаха».
- Андрей Белый «Москва под ударом»
«Жёлтый просох исклокочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зелёные сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудяся, взвизгнула: взвесилась в воздухе».
- Антон Чехов «Из воспоминаний идеалиста»
«Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черёмухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут ландыши и ночные красавицы».
- Эдуард Багрицкий «Огромною полночью небо полно...»
«Огромною полночью небо полно,
И старое не говорит вдохновенье,
Я настежь распахиваю окно
В горячую бестолочь звезд и сирени».
Про чувства
- Владимир Набоков «Сказка»
«И оттого, что было воскресенье, и оттого, что вокруг шалаша уборной на углу лиловой бурей кипела персидская сирень, Эрвин чувствовал замечательную лёгкость, — а ведь лёгкость — это почти полёт».
- Борис Пастернак «Я вздрагивал. Я загорался и гас…»
«Шагни, и ещё раз», ― твердил мне инстинкт
И вёл меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти».
Про воспоминания
- Валерий Брюсов «Есть ряд картин, и близких и далёких…»
«Есть ряд картин, ― банальных, но которых
Нельзя без трепета увидеть вновь:
Мы любим свет луны, сирени шорох, ―
За то, что наша в них влита любовь!»
Про сады
- Николай Гоголь «Мёртвые души»
«По всему двору разливалось благоуханье цветущих сиреней и черёмух, которые, нависши отовсюду из саду в двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казалися цветущею цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим».
- Иван Гончаров «Обыкновенная история»
«Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствует спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы и кусты сирени».
- Зинаида Гиппиус «Время»
«Когда зацветала сирень — весь сад наполнялся тяжёлым благоуханием, на высоких кустах, заслоняя зелень, висели белые и лиловые гроздья, и ветки нагибались от тяжести цветов».
Про поцелуй
- Александр Куприн «Пустые дачи»
«Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щёку».
Про любовную предприимчивость
- Андрей Осипович-Новодворский «Накануне ликвидации»
«Воздух и здесь и там был пропитан опьяняющим запахом свежей зелени, сирени, черемухи, вишни; в его ароматических волнах, кроме ясно выделявшихся раскатов соловья или жужжания майского жука, когда он близко пролетал мимо, одинаково дрожали и те неуловимые в отдельности нежные и страстные, убаюкивающие и подзадоривающие звуки, под музыку которых сначала так сладко мечтается вообще, а потом возникает более определённое чувство: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль!..», другими словами — является сильная любовная предприимчивость».