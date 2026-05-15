«Показалось, что это цветок поцеловал меня в щёку»: 12 цитат русских классиков про красоту и аромат сирени

В Калининградской области цветёт сирень — и восхищает ароматом туристов и местных жителей. Русских классиков этот запах тоже не оставлял равнодушными. «Клопс» вспомнил 12 цитат, посвящённых цветению сирени.

Про запах Лев Толстой «Семейное счастье» «Ветер замер, ни один лист, ни одна травка не шевелилась, запах сирени и черёмухи так сильно, как будто весь воздух цвёл, стоял в саду и на террасе и наплывами то вдруг ослабевал, то усиливался, так что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать, кроме этого сладкого запаха». Андрей Белый «Москва под ударом» «Жёлтый просох исклокочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зелёные сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудяся, взвизгнула: взвесилась в воздухе». Антон Чехов «Из воспоминаний идеалиста» «Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черёмухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут ландыши и ночные красавицы». Эдуард Багрицкий «Огромною полночью небо полно...» «Огромною полночью небо полно,

И старое не говорит вдохновенье,

Я настежь распахиваю окно

В горячую бестолочь звезд и сирени».

Про чувства Владимир Набоков «Сказка» «И оттого, что было воскресенье, и оттого, что вокруг шалаша уборной на углу лиловой бурей кипела персидская сирень, Эрвин чувствовал замечательную лёгкость, — а ведь лёгкость — это почти полёт». Борис Пастернак «Я вздрагивал. Я загорался и гас…» «Шагни, и ещё раз», ― твердил мне инстинкт

И вёл меня мудро, как старый схоластик,

Чрез девственный, непроходимый тростник

Нагретых деревьев, сирени и страсти».

Про воспоминания Валерий Брюсов «Есть ряд картин, и близких и далёких…» «Есть ряд картин, ― банальных, но которых

Нельзя без трепета увидеть вновь:

Мы любим свет луны, сирени шорох, ―

За то, что наша в них влита любовь!»

Про сады Николай Гоголь «Мёртвые души» «По всему двору разливалось благоуханье цветущих сиреней и черёмух, которые, нависши отовсюду из саду в двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казалися цветущею цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим».

Иван Гончаров «Обыкновенная история» «Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствует спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы и кусты сирени». Зинаида Гиппиус «Время» «Когда зацветала сирень — весь сад наполнялся тяжёлым благоуханием, на высоких кустах, заслоняя зелень, висели белые и лиловые гроздья, и ветки нагибались от тяжести цветов».

Про поцелуй Александр Куприн «Пустые дачи» «Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щёку».