«Евгений Ваганович у нас экстрасенс»: Киркоров признался, что Петросян «закодировал» его от вредной привычки

Филипп Киркоров признался, что Евгений Петросян помог ему бросить курить. За умение «кодировать» от вредных привычек певец даже в шутку назвал коллегу экстрасенсом. Киркорова цитирует «Комсомольская правда».

Недавно поп-король отметил 59-летие, и Петросян присутствовал на торжестве в качестве почётного гостя. Певец отметил, что знает коллегу в прямом смысле с пелёнок: тот вместе с Бедросом Киркоровым встречал из роддома мать Филиппа.

Выяснилось, что Петросян уже во второй раз помогает другу отказаться от курения. По словам Киркорова, впервые это произошло после смерти его отца в 2025 году — тогда певец поддался вредной привычке из-за стресса. Петросян «деликатно намекнул» ему, что нужно бросать, и «закодировал».

«Но потом я снова сорвался, — рассказал Кирокоров. — Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой». Певец добавил, что хотел даже заменить цифры на торте, как это делают некоторые блогеры, но передумал.

Петросян вновь пришёл на помощь другу. «Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня сегодня от курения», — поделился Кирокоров.

Сам юморист добавил, что сделал это «по-дилетантски». Он вспомнил также, что назвал собственное 60-летие «молодостью старости», а Киркоров, по его мнению, и вовсе находится в «детстве старости».

Евгений Петросян 30 июля даст в театре эстрады «Янтарь-холл» большой сольный концерт, приуроченный к собственному 80-летию (12+). На следующий день, 31 июля, на той же сцене выступит Филипп Киркоров (6+).