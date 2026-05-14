«Куплю гараж. Калининград»: в «Доме китобоя» открылась выставка, которая кого угодно погрузит в ностальгию (фото)

В среду, 13 мая, в «Доме китобоя» открылась выставка, посвящённая культуре советских автомобилистов. Проект называется «Куплю гараж. Калининград»6+. «Клопс» выяснил, почему её стоит посетить. Гараж, как считают авторы проекта — это огромный пласт жизни советского человека. Он связан не только с автомобилем, но и с множеством вещей, которым не нашлось место в квартире. И, конечно, с особыми соседскими взаимоотношениями, которые возникали между владельцами гаражей. «Он был местом персональной свободы, для многих — первой частной собственностью», — отметила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Новую выставку калининградский музей подготовил совместно с столичными коллегами. Это, подчёркивают организаторы, позволило проекту стать самым масштабным в истории «Дома китобоя». «Гаражную» экспозицию показывали сначала в Москве, а потом в санкт-петербургском «Севкабель Порте» — где её и увидел сооснователь «Дома китобоя» Александр Быченко. В обоих городах выставку посмотрели около 50 тысяч человек. Так что же, в Калининград привезли проект, который прискучил жителям обеих столиц? Как бы не так. «Дом китобоя» обновил экспозицию: теперь она рассказывает именно про калининградские гаражи. Подготовка местной версии заняла около двух лет. Этот вариант не видели нигде — поэтому можно сказать, что выставка совершенно новая.

Организаторы сделали акцент на местной специфике. В музее напомнили: ещё в советское время Калининград славился обилием автомобилистов. «Здесь начиная с 70-х годов автомобилей было больше, чем в среднем по стране. Просто потому что у людей было больше возможностей их приобрести, — рассказал Александр Быченко. — Моряки хорошо зарабатывали, военные хорошо зарабатывали, сюда привозили иномарки из-за границы. Поэтому и сама тема автомобилей, их ремонта и хранения была (и есть) важной и очень насущной для местных жителей». Гаражи тоже были иными: начиная с того, что многие устаивали их в немецких домах, и заканчивая особыми стоянками для лодок и катеров. Александр Быченко объяснил, что в Калининграде — в отличие от большинства регионов СССР — можно было иметь гараж, даже не будучи автомобилистом. Нередко дополнительные строения доставались владельцам вместе с домом и превращались в кладовки, мастерские или теплицы.

Выставка устроена как мини-лабиринт, повторяющий устройство гаражных кооперативов. Пространство разделили на несколько тематических зон: «Для тех, кому положено», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что хранить», «Для тех, кто знает, как починить и заработать» и «Гараж китобоя». Отдельная часть выставки посвящена вещам, отправлявшимся в гараж в «вечную ссылку». Здесь собраны разнообразные предметы советского быта: посуда, самовары, лыжи, инструменты, чемоданы и другие артефакты эпохи, которые хозяевам жаль было выбрасывать. Большую часть этих предметов «Дом китобоя» достал из собственных фондов. Сотрудники музея советуют обратить особенное внимание на макеты, созданные художницей Еленой Худолей. Она собрала самые разные модели гаражей: от известной по всей стране «ракушки» до сугубо калининградских вариантов — например, переоборудованного немецкого дома.

Ещё один экспонат, мимо которого нельзя пройти — дисковый телефон, установленный в центре экспозиции: если поднять трубку, можно услышать рассказ о предметах, связанных с выставкой. Текст читает Александр Быченко. В музее подчёркивают: те, кто видел советские гаражи, на выставке смогут погрузиться в ностальгию — а те, кто эти сооружения не застал, будут удивлены хозяйственностью и изобретательностью людей из СССР. Экспозиция проработает до 31 октября. 15 мая её можно будет посетить в рамках «Музейной ночи» — и в этот же вечер возле «Дома китобоя» откроется выставка ретроавтомобилей.