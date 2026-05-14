В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, Калининград присоединится к Музейной ночи. Тем, кто живёт в области, не придётся ехать в столицу региона, чтобы окунуться в атмосферу праздника. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия запланированы в мунициаплитетах.

1. Зеленоградск Когда: суббота, 16 мая, 20:00 Где: Зеленоградский краеведческий музей (Ленина, 6) Ночь музеев6+ в Зеленоградске стартует в 20:00 с музыкального театрализованного представления «С чего начинается Родина». Оно будет посвящено 80-летию Калининградской области. В 21:00 начнётся концерт «Старые песни о главном» с хитами 40–50-х годов. Участие в уличных мероприятиях — свободное. Экскурсии и мастер-классы можно будет посетить за дополнительную плату.

2. Черняховск Когда: суббота, 16 мая, 18:00 Где: замок Инстербург (Замковая, 1) Акция «Ночь музеев»6+ в замке начнётся в 18:00. Запланирована интерактивная экскурсия «80 лет в истории замка»: гости увидят музей под открытым небом, основание башни «Пайнтурм», архитектурные макеты, мастерскую художника, выставку керамики в подземелье и многое другое. В 19:00 покажут театральную постановку по мотивам произведения Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» в исполнении актёров молодёжного театра «Белая Роза». Зрители смогут поучаствовать в постановке. Вход свободный.

3. Советск Когда: суббота, 16 мая, 18:30 Где: Музей истории Советска (Победы, 34) Программа в Советске, которая называется «Живое эхо земли Калининградской»0+, будет посвящена 80-летию области. Что запланировано: Выступление ансамбля «Ретро» под управлением заслуженного артиста РФ Андрея Соломина, Творческий подарок от народного молодёжного театра «Молодая гвардия», Встреча с ветеранами становления Янтарного края. Вход свободный.

4. Гусев Когда: суббота, 16 мая, 19:00 Где: музейный комплекс (Московская, 36а) Открытую программу0+ с фудкортом можно будет посетить на территории музейного комплекса. Она начнётся с концерта «Я люблю тебя жизнь». Интерактивные площадки: «А у нас во дворе…», «Гараж нашего двора», «Игры нашего двора», Съёмки фильма «И на камнях растут деревья» (1985) с участием клуба реконструкторов ВИК «ВАТАГА». Запланированы также выставки, лекции и мастер-классы, которые можно посетить по билетам.

5. Правдинск Когда: суббота, 16 мая, 17:00 Где: Правдинский краеведческий музей (Кутузова, 28) В Правдинске Музейную ночь0+ отметят тремя экскурсиями: «Поехали! Эшелон из 1946 года…» (17:00), «Земля, рождённая Победой!» (18:00) и «Родное! Историческое путешествие» (19:00). Вход свободный.

6. Славск Когда: суббота, 16 мая Где: Славский историко-краеведческий музей (Советская, 22) Для посетителей весь день будет работать выставка «Сельское хозяйство в лицах»0+. Вход в музей бесплатный. На 15:00 запланирована беседа с ветеранами и работниками сельскохозяйственной отрасли о том, как всё начиналось и что происходит сейчас. Вход свободный.