В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, Калининград присоединится к Музейной ночи. Тем, кто живёт в области, не придётся ехать в столицу региона, чтобы окунуться в атмосферу праздника. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия запланированы в мунициаплитетах.
1. Зеленоградск
Когда: суббота, 16 мая, 20:00
Где: Зеленоградский краеведческий музей (Ленина, 6)
Ночь музеев6+ в Зеленоградске стартует в 20:00 с музыкального театрализованного представления «С чего начинается Родина». Оно будет посвящено 80-летию Калининградской области.
В 21:00 начнётся концерт «Старые песни о главном» с хитами 40–50-х годов.
Участие в уличных мероприятиях — свободное. Экскурсии и мастер-классы можно будет посетить за дополнительную плату.
2. Черняховск
Когда: суббота, 16 мая, 18:00
Где: замок Инстербург (Замковая, 1)
Акция «Ночь музеев»6+ в замке начнётся в 18:00. Запланирована интерактивная экскурсия «80 лет в истории замка»: гости увидят музей под открытым небом, основание башни «Пайнтурм», архитектурные макеты, мастерскую художника, выставку керамики в подземелье и многое другое.
В 19:00 покажут театральную постановку по мотивам произведения Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» в исполнении актёров молодёжного театра «Белая Роза». Зрители смогут поучаствовать в постановке.
Вход свободный.
3. Советск
Когда: суббота, 16 мая, 18:30
Где: Музей истории Советска (Победы, 34)
Программа в Советске, которая называется «Живое эхо земли Калининградской»0+, будет посвящена 80-летию области.
Что запланировано:
- Выступление ансамбля «Ретро» под управлением заслуженного артиста РФ Андрея Соломина,
- Творческий подарок от народного молодёжного театра «Молодая гвардия»,
- Встреча с ветеранами становления Янтарного края.
Вход свободный.
4. Гусев
Когда: суббота, 16 мая, 19:00
Где: музейный комплекс (Московская, 36а)
Открытую программу0+ с фудкортом можно будет посетить на территории музейного комплекса. Она начнётся с концерта «Я люблю тебя жизнь».
Интерактивные площадки:
- «А у нас во дворе…»,
- «Гараж нашего двора»,
- «Игры нашего двора»,
- Съёмки фильма «И на камнях растут деревья» (1985) с участием клуба реконструкторов ВИК «ВАТАГА».
Запланированы также выставки, лекции и мастер-классы, которые можно посетить по билетам.
5. Правдинск
Когда: суббота, 16 мая, 17:00
Где: Правдинский краеведческий музей (Кутузова, 28)
В Правдинске Музейную ночь0+ отметят тремя экскурсиями: «Поехали! Эшелон из 1946 года…» (17:00), «Земля, рождённая Победой!» (18:00) и «Родное! Историческое путешествие» (19:00).
Вход свободный.
6. Славск
Когда: суббота, 16 мая
Где: Славский историко-краеведческий музей (Советская, 22)
Для посетителей весь день будет работать выставка «Сельское хозяйство в лицах»0+. Вход в музей бесплатный.
На 15:00 запланирована беседа с ветеранами и работниками сельскохозяйственной отрасли о том, как всё начиналось и что происходит сейчас.
Вход свободный.
Музей истории и культуры города Гвардейска подготовил программу, которую можно будет посетить платно. В Светлогорске гостей приглашают Морской выставочный центр и дом‑музей Германа Брахерта — тоже по билетам.