Статья

В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области

14:35
Автор:
Музеи Анонсы
В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, Калининград присоединится к Музейной ночи. Тем, кто живёт в области, не придётся ехать в столицу региона, чтобы окунуться в атмосферу праздника. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия запланированы в мунициаплитетах.

1. Зеленоградск

Когда: суббота, 16 мая, 20:00

Где: Зеленоградский краеведческий музей (Ленина, 6)

Ночь музеев6+ в Зеленоградске стартует в 20:00 с музыкального театрализованного представления «С чего начинается Родина». Оно будет посвящено 80-летию Калининградской области. 

В 21:00 начнётся концерт «Старые песни о главном» с хитами 40–50-х годов.

Участие в уличных мероприятиях — свободное. Экскурсии и мастер-классы можно будет посетить за дополнительную плату.

2. Черняховск

Когда: суббота, 16 мая, 18:00

Где: замок Инстербург (Замковая, 1)

Акция «Ночь музеев»6+ в замке начнётся в 18:00. Запланирована интерактивная экскурсия «80 лет в истории замка»: гости увидят музей под открытым небом, основание башни «Пайнтурм», архитектурные макеты, мастерскую художника, выставку керамики в подземелье и многое другое.

В 19:00 покажут театральную постановку по мотивам произведения Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» в исполнении актёров молодёжного театра «Белая Роза». Зрители смогут поучаствовать в постановке.

Вход свободный.

3. Советск

Когда: суббота, 16 мая, 18:30

Где: Музей истории Советска (Победы, 34)

Программа в Советске, которая называется «Живое эхо земли Калининградской»0+, будет посвящена 80-летию области.

Что запланировано:

  1. Выступление ансамбля «Ретро» под управлением заслуженного артиста РФ Андрея Соломина,
  2. Творческий подарок от народного молодёжного театра «Молодая гвардия»,
  3. Встреча с ветеранами становления Янтарного края.

Вход свободный.

В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

4. Гусев

Когда: суббота, 16 мая, 19:00 

Где: музейный комплекс (Московская, 36а)

Открытую программу0+ с фудкортом можно будет посетить на территории музейного комплекса. Она начнётся с концерта «Я люблю тебя жизнь».

Интерактивные площадки:

  1. «А у нас во дворе…»,
  2. «Гараж нашего двора»,
  3. «Игры нашего двора»,
  4. Съёмки фильма «И на камнях растут деревья» (1985) с участием клуба реконструкторов ВИК «ВАТАГА».

Запланированы также выставки, лекции и мастер-классы, которые можно посетить по билетам.

5. Правдинск

Когда: суббота, 16 мая, 17:00

Где: Правдинский краеведческий музей (Кутузова, 28)

В Правдинске Музейную ночь0+ отметят тремя экскурсиями: «Поехали! Эшелон из 1946 года…» (17:00), «Земля, рождённая Победой!» (18:00) и «Родное! Историческое путешествие» (19:00).

Вход свободный.

В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

6. Славск

Когда: суббота, 16 мая

Где: Славский историко-краеведческий музей (Советская, 22)

Для посетителей весь день будет работать выставка «Сельское хозяйство в лицах»0+. Вход в музей бесплатный.

На 15:00 запланирована беседа с ветеранами и работниками сельскохозяйственной отрасли о том, как всё начиналось и что происходит сейчас.

Вход свободный.

Музей истории и культуры города Гвардейска подготовил программу, которую можно будет посетить платно. В Светлогорске гостей приглашают Морской выставочный центр и дом‑музей Германа Брахерта — тоже по билетам.  

894