Бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области: куда сходить любителям собак, растений и музеев

В ближайшие выходные Калининградская область отметит сразу два праздника: Ночь музеев и День образования Балтийского флота. И это ещё не все поводы выйти из дома! «Клопс» рассказывает о бесплатных событиях уикенда.
Концерт Ильи Хвостова и группы «МЫсли вслух»0+
Когда: пятница, 15 мая, 19:00
Где: сцена перед Калининградским областным историко-художественным музеем (Клиническая, 21)
В честь Музейной ночи жителям и гостям города подарят яркий концерт, который даст старт акции. Калининградская кавер-группа «МЫсли вслух» исполнит популярные хиты отечественных исполнителей.
Вход свободный.
Праздник «Другфест»0+
Когда: суббота, 16 мая, 12:00
Где: парк «Южный» (проспект Калинина, 6)
Всех, кто любит животных, приглашают принять участие в празднике, посвящённом собакам. Приюты приедут со своими подопечными, которых можно будет забрать домой прямо с праздника.
В программе:
- конкурсы и розыгрыши,
- выступления творческих коллективов,
- фотозоны,
- мастер-классы,
- общение с животными.
Вход свободный.
День музеев на Куршской косе6+
Когда: суббота, 16 мая, с 12:00 до 16:00
Где: экоотель «Лосиный двор» (31-й км Куршской косы)
На косе пройдёт праздничная программа, посвящённая 80-летию Калининградской области. Она начнётся в 12:20 с презентации выставки «Они были первыми», в которой примут участие потомки первых переселенцев.
Интерактивные площадки (12:20–14:00):
- мастер-класс «Природа чемодана»,
- экопривычки,
- игротека из советского прошлого: уличные и настольные игры,
- квест «История семьи по памятным значкам»,
- творческий мастер-класс,
- фильмотека «Диафильмы Страны Советов».
В 12:30 и 13:30 стартуют экскурсии в зале первых переселенцев. Одну проведёт юный экскурсовод из школы посёлка Рыбачий Диана Рябышева, вторую — сотрудник музея.
В 14:00 начнётся спектакль «Васильковый вальс» — постановка студентки БФУ Анастасии Кузнецовой с использованием предметов из фондов Музея советского детства БФУ.
В 14:30 — песенно-танцевальная программа «Вечёрка в Лосином дворе». Её подготовит творческое объединение «Тарелка». С обеда будет работать также полевая кухня.
Вход свободный.
Лекция «Заводы и пароходы. Постсоветское индустриальное наследие Калининграда»16+
Когда: суббота, 16 мая, 16:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Просветительский фестиваль «80 историй о главном», посвящённый 80-летию Калининградской области, продолжается лекцией о региональной промышленности. Спикер — исследователь советских мозаик, куратор наследия и общественный деятель Евгений Мосиенко.
Темы:
- Как сформировалась промышленность Калининграда?
- Какие изобретения местных специалистов до сих пор использует весь мир?
- Где в Калининграде находится «ржавый пояс»?
- Какие стальные гиганты обитают в порту?
Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Фестиваль «Зелёный Кёнигсберг»0+
Когда: суббота и воскресенье, 16–17 мая
Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/2)
«Это пространство, где растения, люди, наука и технологии собираются в одну живую среду, а ботаника выходит за пределы привычного ухода за горшками и становится чем-то гораздо более объёмным», — говорится в анонсе.
В программе:
- маркет с редкими растениями и изделиями мастеров,
- обмен растениями,
- лекции, мастер-классы и нетворкинг.
Вход свободный.
Концерт ко Дню образования Балтийского флота0+
Когда: воскресенье, 17 мая, 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Концерт творческих коллективов Дома офицеров, посвящённый Дню образования Балтийского флота.
Вход свободный.
Концерт в Балтийске0+
Когда: воскресенье, 17 мая, 11:00
Где: Балтийский Дом офицеров (Красной Армии, 13)
Концерт творческих коллективов Центра культуры и досуга г. Гурьевска в рамках шефского проекта «Культура — армии и флоту!».
Участники:
- вокальный ансамбль «Мороша»,
- образцовый хореографический ансамбль «Премьера»,
- хореографический ансамбль «Искорки».
Вход свободный.
