Бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области: куда сходить любителям собак, растений и музеев

В ближайшие выходные Калининградская область отметит сразу два праздника: Ночь музеев и День образования Балтийского флота. И это ещё не все поводы выйти из дома! «Клопс» рассказывает о бесплатных событиях уикенда.

В честь Музейной ночи жителям и гостям города подарят яркий концерт, который даст старт акции. Калининградская кавер-группа «МЫсли вслух» исполнит популярные хиты отечественных исполнителей.

Где: сцена перед Калининградским областным историко-художественным музеем (Клиническая, 21)

Всех, кто любит животных, приглашают принять участие в празднике, посвящённом собакам. Приюты приедут со своими подопечными, которых можно будет забрать домой прямо с праздника.

День музеев на Куршской косе6+

Когда: суббота, 16 мая, с 12:00 до 16:00

Где: экоотель «Лосиный двор» (31-й км Куршской косы)

На косе пройдёт праздничная программа, посвящённая 80-летию Калининградской области. Она начнётся в 12:20 с презентации выставки «Они были первыми», в которой примут участие потомки первых переселенцев.

Интерактивные площадки (12:20–14:00):

мастер-класс «Природа чемодана», экопривычки, игротека из советского прошлого: уличные и настольные игры, квест «История семьи по памятным значкам», творческий мастер-класс, фильмотека «Диафильмы Страны Советов».

В 12:30 и 13:30 стартуют экскурсии в зале первых переселенцев. Одну проведёт юный экскурсовод из школы посёлка Рыбачий Диана Рябышева, вторую — сотрудник музея.

В 14:00 начнётся спектакль «Васильковый вальс» — постановка студентки БФУ Анастасии Кузнецовой с использованием предметов из фондов Музея советского детства БФУ.

В 14:30 — песенно-танцевальная программа «Вечёрка в Лосином дворе». Её подготовит творческое объединение «Тарелка». С обеда будет работать также полевая кухня.

Вход свободный.