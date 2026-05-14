Бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области: куда сходить любителям собак, растений и музеев

13:42
Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные Калининградская область отметит сразу два праздника: Ночь музеев и День образования Балтийского флота. И это ещё не все поводы выйти из дома! «Клопс» рассказывает о бесплатных событиях уикенда.

Концерт Ильи Хвостова и группы «МЫсли вслух»0+

Когда: пятница, 15 мая, 19:00

Где: сцена перед Калининградским областным историко-художественным музеем (Клиническая, 21)

В честь Музейной ночи жителям и гостям города подарят яркий концерт, который даст старт акции. Калининградская кавер-группа «МЫсли вслух» исполнит популярные хиты отечественных исполнителей.

Вход свободный.

Праздник «Другфест»0+

Когда: суббота, 16 мая, 12:00

Где: парк «Южный» (проспект Калинина, 6)

Всех, кто любит животных, приглашают принять участие в празднике, посвящённом собакам. Приюты приедут со своими подопечными, которых можно будет забрать домой прямо с праздника.

В программе:

  1. конкурсы и розыгрыши,
  2. выступления творческих коллективов,
  3. фотозоны,
  4. мастер-классы,
  5. общение с животными.

Вход свободный.

День музеев на Куршской косе6+

Когда: суббота, 16 мая, с 12:00 до 16:00

Где: экоотель «Лосиный двор» (31-й км Куршской косы)

На косе пройдёт праздничная программа, посвящённая 80-летию Калининградской области. Она начнётся в 12:20 с презентации выставки «Они были первыми», в которой примут участие потомки первых переселенцев.

Интерактивные площадки (12:20–14:00):

  1. мастер-класс «Природа чемодана»,
  2. экопривычки,
  3. игротека из советского прошлого: уличные и настольные игры,
  4. квест «История семьи по памятным значкам»,
  5. творческий мастер-класс,
  6. фильмотека «Диафильмы Страны Советов».

В 12:30 и 13:30 стартуют экскурсии в зале первых переселенцев. Одну проведёт юный экскурсовод из школы посёлка Рыбачий Диана Рябышева, вторую — сотрудник музея.

В 14:00 начнётся спектакль «Васильковый вальс» — постановка студентки БФУ Анастасии Кузнецовой с использованием предметов из фондов Музея советского детства БФУ.

В 14:30 — песенно-танцевальная программа «Вечёрка в Лосином дворе». Её подготовит творческое объединение «Тарелка». С обеда будет работать также полевая кухня.

Вход свободный.

Лекция «Заводы и пароходы. Постсоветское индустриальное наследие Калининграда»16+

Когда: суббота, 16 мая, 16:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Просветительский фестиваль «80 историй о главном», посвящённый 80-летию Калининградской области, продолжается лекцией о региональной промышленности. Спикер — исследователь советских мозаик, куратор наследия и общественный деятель Евгений Мосиенко.

Темы:

  1. Как сформировалась промышленность Калининграда? 
  2. Какие изобретения местных специалистов до сих пор использует весь мир?
  3. Где в Калининграде находится «ржавый пояс»?
  4. Какие стальные гиганты обитают в порту?

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Фестиваль «Зелёный Кёнигсберг»0+

Когда: суббота и воскресенье, 16–17 мая

Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/2)

«Это пространство, где растения, люди, наука и технологии собираются в одну живую среду, а ботаника выходит за пределы привычного ухода за горшками и становится чем-то гораздо более объёмным», — говорится в анонсе.

В программе:

  1. маркет с редкими растениями и изделиями мастеров,
  2. обмен растениями,
  3. лекции, мастер-классы и нетворкинг.

Вход свободный.

Концерт ко Дню образования Балтийского флота0+

Когда: воскресенье, 17 мая, 11:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

Концерт творческих коллективов Дома офицеров, посвящённый Дню образования Балтийского флота.

Вход свободный.

Концерт в Балтийске0+

Когда: воскресенье, 17 мая, 11:00

Где: Балтийский Дом офицеров (Красной Армии, 13)

Концерт творческих коллективов Центра культуры и досуга г. Гурьевска в рамках шефского проекта «Культура — армии и флоту!».

Участники:

  1. вокальный ансамбль «Мороша»,
  2. образцовый хореографический ансамбль «Премьера»,
  3. хореографический ансамбль «Искорки».

Вход свободный.

В пятницу и субботу, 15 и 16 мая, Калининградская область присоединится к «Музейной ночи». «Клопс» рассказывал о программе этого года.

