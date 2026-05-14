Ермак прокомментировал расселение творческих коллективов из здания ОЦКМ рядом с падающим домом на Московском

Областной центр культуры молодёжи на Московском проспекте не закрывается. Занятия и репетиции временно перенесут на другие площадки. Об этом региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак написал на своей странице во «ВКонтакте».

Необходимость переезда связана с ситуацией вокруг жилых домов №68 и №70 на Московском проспекте. Министр объяснил, что эксперты оценили, какая территория может пострадать при возможном обрушении, и в зону риска попал и ОЦКМ.

С 8 апреля деятельность центра была временно приостановлена. Решение принято на основании протоколов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Калининграда, подчеркнул Ермак.

По его словам, в апреле и мае министерство совместно с руководством центра подбирало новые площадки. Часть коллективов планируют разместить в колледже сервиса и туризма на Ленпроспекте. «В течение двух недель все организационные вопросы будут решены», — написал Ермак.

Для коллективов, которым помещения колледжа не подходят, ищут другие варианты: Дом культуры железнодорожников, ДС «Янтарный» и ряд других площадок. Предложено временно использовать пространства драмтеатра, историко-художественного музея, театра кукол и областного дома культуры «Русь».

«Сейчас ведётся информирование руководителей коллективов о проводимой работе, перспективах и сроках переезда», — сообщил министр.