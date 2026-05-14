Гала-концерт «Посвящение Образцовой», скрипач Павел Милюков и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема: финальные аккорды «Русской музыки на Балтике»

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» подходит к завершению. Яркие концерты в зале Калининградской филармонии подарят слушателям оперный блеск, камерную утончённость и джазовый драйв. Не упустите шанс услышать звёзд мирового уровня!
Гала-концерт оперной музыки «Посвящение Елене Образцовой» 12+
23 мая, 18:00
В этот вечер на сцене концертного зала зазвучат лучшие арии и дуэты оперной классики — музыка Чайковского, Мусоргского и других русских композиторов. Впервые в Калининграде исполнят фрагменты редко звучащих сочинений западных авторов, вдохновлённых русской школой: Камиля Сен-Санс, Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха. Это вызов для вокалистов высочайшего класса, который с блеском примут солисты и Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии.
Специальный гость — бас мирового уровня, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. Один из ярчайших представителей современной вокальной школы, Абдразаков покоряет глубиной и полнотой своего благородного голоса, идеально передавая психологизм ролей вроде хана Кончака в «Князе Игоре» или дона Базилио в «Севильском цирюльнике». Его триумфы на сценах Ла Скала, Карнеги-холла и с маэстро Валерием Гергиевым обещают калининградцам незабываемый вокальный праздник, полный эмоциональной мощи и сценического шарма.
Павел Милюков и Камерный оркестр России 12+
26 мая, 19:00
Один из ведущих камерных оркестров страны — Государственный академический камерный оркестр России — представит Бранденбургский концерт №3 и Скрипичный концерт №1 И. С. Баха, а также легендарную «Крейцерову» сонату №9 Бетховена в переложении для скрипки со струнным оркестром.
Солист — выдающийся скрипач, заслуженный артист России Павел Милюков, лауреат международных конкурсов.
Милюков ведёт насыщенную гастрольную жизнь в Европе, Азии и России, сотрудничая с признанными мастерами, и играет на редкой скрипке Пьетро Джованни Гварнери «Экс-Сигети». Его виртуозная техника и глубокая интерпретация Баха и Бетховена завораживают публику, обещая калининградцам катарсис — от барочного величия до литературной страсти сонаты, вдохновившей Толстого.
Концерт в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».
«Джаз над Балтикой» с оркестром имени Олега Лундстрема 12+
9 июня, 19:00
Фестиваль «Русская музыка на Балтике» завершится настоящим праздником джаза! На сцену выйдет легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина.
В этот вечер прозвучит уникальная программа, в которой переплетаются традиции отечественного джаза и мировые хиты. Вы услышите авторские пьесы и виртуозные обработки знакомых мелодий, а также знаменитые стандарты, ставшие классикой жанра. Оркестр имени Лундстрема — это не просто музыка, а настоящая атмосфера, в которой оживает душа джаза. Это взрыв энергии над Балтикой!
Завершающие концерты фестиваля — идеальный повод для калининградцев отметить весну музыкальной классикой в лучших исполнениях.
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён Году единства народов России и 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
