Гала-концерт «Посвящение Образцовой», скрипач Павел Милюков и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема: финальные аккорды «Русской музыки на Балтике»

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» подходит к завершению. Яркие концерты в зале Калининградской филармонии подарят слушателям оперный блеск, камерную утончённость и джазовый драйв. Не упустите шанс услышать звёзд мирового уровня!

Гала-концерт оперной музыки «Посвящение Елене Образцовой» 12+

23 мая, 18:00

В этот вечер на сцене концертного зала зазвучат лучшие арии и дуэты оперной классики — музыка Чайковского, Мусоргского и других русских композиторов. Впервые в Калининграде исполнят фрагменты редко звучащих сочинений западных авторов, вдохновлённых русской школой: Камиля Сен-Санс, Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха. Это вызов для вокалистов высочайшего класса, который с блеском примут солисты и Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии.

Специальный гость — бас мирового уровня, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. Один из ярчайших представителей современной вокальной школы, Абдразаков покоряет глубиной и полнотой своего благородного голоса, идеально передавая психологизм ролей вроде хана Кончака в «Князе Игоре» или дона Базилио в «Севильском цирюльнике». Его триумфы на сценах Ла Скала, Карнеги-холла и с маэстро Валерием Гергиевым обещают калининградцам незабываемый вокальный праздник, полный эмоциональной мощи и сценического шарма.