Старинную усадьбу в Родниках признали объектом культурного наследия

Старинную усадьбу в посёлке Родники признали объектом культурного наследия. Речь идёт о здании, расположенном на улице Марьина, 21. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В краеведческих источниках не зафиксированы имена заказчика и архитектора этого особняка. Предположительно, он был построен во второй половине XIX века. Здание входило в ансамбль усадьбы Арнау, которая связана с именем обер-президента Пруссии Теодора фон Шёна.

Дом на Марьина пережил войны, смену эпох и приватизацию. С 2011 года он числился в перечне выявленных объектов культурного наследия, ожидая, пока его признают полноценным памятником.

Здание одноэтажное, с мансардой и подвалом. К основному объёму примыкают две пристройки: восточная и западная, которая раньше была террасой. Дом украшен во вкусе своей эпохи: например, одна из дверей окружена плоскими колоннами в античном стиле, удерживающими треугольный фронтон.

«Памятник сохранился до настоящего времени с незначительными изменениями архитектурного облика», — говорится в документе.

По данным Национальной системы пространственных данных, здание находится в частной собственности. Кадастровая стоимость объекта — около 11 млн рублей.

Теперь, когда усадьба стала памятником, на её территории запрещено строить новые капитальные объекты, а также перестраивать существующие здания, проводить земляные работы (кроме реставрационных) и вести хозяйственную деятельность, если она может навредить памятнику.

Генрих Теодор фон Шён — прусский государственный деятель родом из Тильзита (современного Советска), обер-президент Восточной и Западной Пруссии. Почётный гражданин Кёнигсберга, инициатор множества политических и экономических реформ. Фон Шён с 1826 года владел имением Арнау, но умер в 1856 году — вероятно, до постройки усадьбы.