На старинном кладбище в районе Юбилейной открыли мемориальную доску в честь воинов-евреев, штурмовавших Кёнигсберг

В среду, 13 мая, на территории старинного кладбища в районе улицы Юбилейной открыли мемориальную доску. Памятный знак посвящён евреям, воевавшим в советской армии во время Великой Отечественной войны. Подробности «Клопс» рассказали представители калининградской еврейской общины.

Мемориальный знак установлен в память о евреях — участниках Восточно-Прусской операции и штурма Кёнигсберга. Как отметил главный раввин региона Давид Шведик, памятник посвящён не только воинам, похороненным на Юбилейной, но и всем, кто нашёл свой последний приют на территории современной Калининградской области.

Установку доски и издание специальной брошюры инициировала еврейская община. На плите выбита надпись на русском языке и иврите: «Да будет благословенна память евреев, воинов Красной Армии, сражавшихся в боях Восточно-Прусской операции 1944–1945 годов». Ниже расположена цитата из книги пророка Иеримиягу (Иеремии): «Каждый раз, когда я говорю о нём, я помню о нём».

На открытии побывали и представители других конфессий: например, глава местной мусульманской общины Явер Анвер Оглы Гусейнов и старший пастор Церкви «Слово жизни» Геннадий Лазарев. Со стороны вооружённых сил церемонию посетил вице-адмирал, глава калининградской организации ветеранов ВМФ Александр Бражник. С речью выступил писатель и переводчик Виктор Шапиро.