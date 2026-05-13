Эйнауди, Рихтер, Цур: в калининградском кинотеатре «Заря» прозвучит неоклассика при сотнях свечей

В калининградском кинотеатре «Заря» в пятницу и субботу, 22 и 23 мая, состоится концерт «Неоклассика» при сотнях свечей. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Вечер будет посвящён музыке современных композиторов, работающих на стыке классики, минимализма и кинематографа. В исполнении «Культоркестра» прозвучат произведения Макса Рихтера, Инона Цура, Людовико Эйнауди и других авторов.

Ещё больше красоты и глубины музыке добавит нежное сопрано. Как отмечают организаторы, концерт задуман не как привычное академическое выступление, а как погружение в состояние, где важны тишина, свет и едва уловимые эмоции.

Сбор гостей начнётся в 19:00. Перед выступлением в фойе будет звучать DJ-сет, а профессиональный фотограф сделает снимки на память. Начало музыкальной программы — в 20:00.

