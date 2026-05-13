«Каждый сделает свой выбор в финале»: день рождения Пушкина в Калининграде отметят премьерой оперы «Пир во время чумы»

В Калининградском музыкальном театре готовят премьеру камерной оперы «Пир во время чумы»16+. Главная тема — проблема человека, оказавшегося в центре катастрофы. «Клопс» поговорил о новом спектакле с режиссёром-постановщиком Ксенией Резник.

Маленькая трагедия

Сюжет оперы, как следует из названия, основан на одной из «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. Спектакль покажут 5 июня — в преддверии 227-го дня рождения поэта.

Пьеса рассказывает о людях, которые устроили пир во время эпидемии, пытаясь побороть страх перед смертью. В театре подчёркивают: новый спектакль — история не только о чуме, но и о том, как человек ведёт себя во время любых серьёзных потрясений.

Музыку для «Пира» создал в 1900 году русский композитор Цезарь Кюи. «Это небольшое произведение, хотя и написано, как опера. «Чистой» музыки в нем не более 30 минут. Чтобы сделать полномасштабный часовой спектакль, нам пришлось расширить музыкальный материал, добавить другие произведения Цезаря Кюи», — рассказали в театре, добавив, что в постановку вошли хоровые сочинения а капелла и романсы.

«Необычная находка — то, что, оказывается, все произведения Кюи идеально подходят под эту оперу, хотя писал он их отдельно, — объясняет Ксения Резник.

Подставляя их в сюжет, мы смогли и дополнить музыкальную составляющую, и раскрыть композитора с новой стороны».

В основе либретто — оригинальный пушкинский текст. Кюи поменял лишь несколько слов, чтобы они соответствовали вокальному исполнению.

Новые имена

Работы Ксении Резник калининградцам ещё не знакомы. Для студентки факультета музыкального театра ГИТИСа «Пир» станет первой самостоятельной режиссёрской работой.

По словам постановщицы, выбрать именно эту трагедию её заставила актуальность темы. «Мне очень интересно разобрать переживания героев, их отношения к происходящему. <...> Думаю, зрители это поймут, каждый сделает свой выбор в финале: на чьей стороне он бы мог оказаться в подобной ситуации», — считает она.