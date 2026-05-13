«Каждый сделает свой выбор в финале»: день рождения Пушкина в Калининграде отметят премьерой оперы «Пир во время чумы»

В Калининградском музыкальном театре готовят премьеру камерной оперы «Пир во время чумы»16+. Главная тема — проблема человека, оказавшегося в центре катастрофы. «Клопс» поговорил о новом спектакле с режиссёром-постановщиком Ксенией Резник.
Маленькая трагедия
Сюжет оперы, как следует из названия, основан на одной из «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. Спектакль покажут 5 июня — в преддверии 227-го дня рождения поэта.
Пьеса рассказывает о людях, которые устроили пир во время эпидемии, пытаясь побороть страх перед смертью. В театре подчёркивают: новый спектакль — история не только о чуме, но и о том, как человек ведёт себя во время любых серьёзных потрясений.
Музыку для «Пира» создал в 1900 году русский композитор Цезарь Кюи. «Это небольшое произведение, хотя и написано, как опера. «Чистой» музыки в нем не более 30 минут. Чтобы сделать полномасштабный часовой спектакль, нам пришлось расширить музыкальный материал, добавить другие произведения Цезаря Кюи», — рассказали в театре, добавив, что в постановку вошли хоровые сочинения а капелла и романсы.
«Необычная находка — то, что, оказывается, все произведения Кюи идеально подходят под эту оперу, хотя писал он их отдельно, — объясняет Ксения Резник.
Подставляя их в сюжет, мы смогли и дополнить музыкальную составляющую, и раскрыть композитора с новой стороны».
В основе либретто — оригинальный пушкинский текст. Кюи поменял лишь несколько слов, чтобы они соответствовали вокальному исполнению.
Новые имена
Работы Ксении Резник калининградцам ещё не знакомы. Для студентки факультета музыкального театра ГИТИСа «Пир» станет первой самостоятельной режиссёрской работой.
По словам постановщицы, выбрать именно эту трагедию её заставила актуальность темы. «Мне очень интересно разобрать переживания героев, их отношения к происходящему. <...> Думаю, зрители это поймут, каждый сделает свой выбор в финале: на чьей стороне он бы мог оказаться в подобной ситуации», — считает она.
Одной из особенностей постановки станет состав оркестра. Впервые Калининградский музыкальный театр делает спектакль совместно с филиалом Академии исполнительского искусства. Поэтому вместе со взрослыми на сцену выйдут дети. Руководить оркестром будет дирижёр Александр Зингер — педагог, который и придумал привлечь к «Пиру» юных исполнителей.
«Мне кажется, это прекрасная возможность для ребят прикоснуться к хорошему классическому произведению, проявить себя, сыграть в настоящем взрослом оркестре на сцене театра», — отмечает Резник. При этом она уверена, что зрители не почувствуют разницы в звучании:
Ноты одни, ребята обладают высоким профессионализмом, несмотря на свой юный возраст».
Сценографию и костюмы для спектакля создала художественный руководитель театра Елена Альфер. От декораций сознательно отказались: «Основным пожеланием было, чтобы декорация не отвлекала от артистов», — объясняет Резник.
Постановка рассчитана на зрителей старше 16 лет, хотя, по мнению режиссёра, спектакль смогут понять и подростки помладше. «Это прекрасная возможность прикоснуться к опере для тех, кто ранее не обращался к этому жанру. Она длится всего час», — говорит Резник.