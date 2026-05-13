«Я скрывал»: Пригожин вспомнил, как Валерия не узнала его в костюме Авокадо

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что во время участия в шоу «Маска»12+ ему удавалось скрыть своё присутствие даже от жены. Певица Валерия, входившая в состав жюри, не узнала супруга ни в одном из трёх образов. Пригожина цитируют «Аргументы и факты».

Шоумен признался, что организаторы очень строго следили за соблюдением секретности. Все участники подписали договор о неразглашении, а за раскрытие личности предусмотрен штраф. Для самого Пригожина условия были жёстче, чем для других — как раз из-за того, что в жюри Валерия.

«Со всеми подписывали контракт на три миллиона рублей в случае разглашения, а с меня попросили бы десять миллионов», — рассказал он.

Пригожин несколько раз участвовал в проекте, выступая в костюмах Контрабаса, Авокадо и Ананаса. Конспирация сработала: «Я даю руку на отсечение, что Валерия не знала. И никто не знал, кроме организаторов».

Комментируя секреты сохранения инкогнито, Пригожин сравнил подготовку к конкурсу с адюльтером. «Я скрывал, как скрывают... знаете, как скрывают мужчины, когда ходят налево. Вот точно так же», — вспомнил он.

