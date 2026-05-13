«Все молчат, ничего никто не знает»: закрытие ОЦКМ на Моспроспекте парализовало работу калининградского театра

Из-за аварийной десятиэтажки на Моспроспекте в Калининграде закрыли Областной центр культуры молодёжи. Творческие коллективы, лишившиеся площадки, не могут продолжать работу. О проблемах «Клопс» рассказала Светлана Красавина из театра современной пьесы «АртГорА». Театр базировался в здании ОЦКМ, которое расположено рядом с «падающим» домом №70 на Московском проспекте. Когда опасную территорию перекрыли — это случилось почти месяц назад, в середине апреля — театралы потеряли доступ к репетиционным помещениям. По словам Светланы Красавиной, коллектив остался без сцены, костюмов, техники и декораций — всё это некуда вывозить. К тому же, просто так в закрытое здание не пускают.

«Репертуар, который был расписан до июля, остановлен. Театр продолжает свою работу только в локальных проектах, таких как «Музейная ночь». Но свои спектакли мы не можем репетировать, потому что негде», — говорит Красавина. Такая же ситуация произошла в Литературном театре, который не смог в апреле показать премьеру спектакля «Житие Ланцелота»12+. Спектакль пришлось отложить на месяц — но, к счастью, подходящая площадка нашлась. Сцену предоставила 130-летняя больница Святой Елизаветы на Кирпичной. Для коллективов, подчёркивает Красавина, ситуация с аварийным домом стала полнейшей неожиданностью. Никаких предупреждений, что такое может произойти, кружки и студии не получали. «Только потом, подняв историю и посмотрев, что происходило с этим домом с 2015-го года, мы поняли, почему художественная галерея оттуда так быстро, скажем, «свинтила», — заметила Красавина. — Как власти допустили, что детские коллективы переселили в такое здание, остаётся загадкой». Калининградская художественная галерея (ныне Музей изобразительных искусств) была открыта в 1988 году в здании нынешнего ОЦКМ. В октябре 2016 года музей решили перевести в здание Кёнигсбергской биржи, оно же — Дворец культуры моряков. Уже тогда было известно, что главная причина — проблемы с домом на Моспроспекте. В 2022 году в здании ОЦКМ на Московском отремонтировали фасад и крышу.

Министр по культуре и туризма Андрей Ермак в середине апреля обещал, что всем коллективам ОЦКМ найдут новые площадки. Хореографические кружки планировали переселить в СК «Янтарный», а театралов — в Дом молодёжи на Октябрьской. «Дом молодёжи не очень удобно расположен, но наш театр известен в достаточно широких кругах, и я думаю, что люди на спектакли всё равно приходили бы, — предположила Красавина. — Но для артистов это неудобная площадка: там маленькая сцена и нет нужного оборудования». Ходили слухи и о других локациях — например, о помещениях на Ленпроспекте возле ресторана «Атлантика». Или на Судостроительной, где репетирует оркестр народных инструментов. Однако в итоге с «АртГорой» никто не связался, и театр до сих пор остаётся бездомным.

Дом для «АртГоры» — вопрос не только творчества, но и статуса. Театр носит звание народного, а значит должен регулярно — хотя бы раз в месяц — играть на собственной площадке. «Это обязательное условие, чтобы подтверждать своё звание», — объяснила Красавина. Срок уже прошёл: коллектив не выступал ни в апреле, ни в мае. Теперь в театре опасаются, что отсутствие сцены не посчитают уважительной причиной: «Могут сказать, что мы сами должны были найти площадку и продолжать играть». Красавина добавила, что другие коллективы ОЦКМ тоже пытаются найти помещения, но свободных залов в городе почти нет. «И Дом пионеров рассматривали, и Дворец творчества детей и молодёжи на Сергеева, ещё какие-то площадки», — поделилась она. По словам Красавиной, как минимум часть коллективов ОЦКМ пока не нашли себе нового места. «Все молчат, ничего никто не знает», — заключили в театре. «Клопс» направил запрос в региональное министерство по культуре и туризму с просьбой прокомментировать ситуацию.