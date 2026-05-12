«Невозможное возможно» и «Я твой номер один»: Дима Билан привезёт в Калининград новое музыкальное шоу

В калининградском Дворце спорта «Янтарный» в пятницу, 2 октября, состоится концерт Димы Билана. Заслуженный артист России привезёт новую концертную программу «Я просто люблю тебя», в которой объединены масштабная сценография, современные визуальные технологии и главные хиты за почти три десятилетия творческой карьеры. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

«Каждое выступление Димы Билана — это откровение, в котором музыка превращается в искренний разговор со зрителем, это шаг вперёд, вызов самому себе и стремление удивлять. Артист вновь подарит публике всё, за что его любят миллионы: свой неповторимый голос, энергию, эмоциональную глубину и способность создавать атмосферу, где каждый чувствует сопричастность к происходящему на сцене», — пишут о работе артиста.

Билан — единственный российский победитель международного конкурса «Евровидение — 2008», обладатель многочисленных национальных и зарубежных музыкальных наград, автор десятков хитов и один из самых узнаваемых артистов отечественной сцены.

Начало концерта в 19:00. Билеты без комиссии можно приобрести на «Клопс Афише».