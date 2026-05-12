«Мы приходим на очень краткий миг»: в Калининграде художники создали символ эфемерности жизни из полиэтилена

Откуда мы взялись и что из себя представляем? Этими вопросами задались авторы инсталляции, которая открылась в калининградском арт-пространстве «Барн». О проекте под названием «Малыш»6+ «Клопс» поговорил с художницами Марией Кобриной и Татьяной Артамоновой.

«Малыш» — проект о хрупкости человеческой жизни, памяти и ощущении собственного присутствия в мире. В центре композиции — огромная фигура младенца, сделанная из нежно-розового полиэтилена. Она занимает почти всё пространство, выглядя одновременно монументальной и уязвимой. Внутри «младенец» полый, его можно буквально «просмотреть насквозь».

«Мы все приходим откуда-то и не знаем своего истинного происхождения, — говорит куратор выставки Татьяна Артамонова. — Есть много теорий: инопланетные, фантастические, божественные, какие угодно. Мы приходим на очень краткий миг». Эта неопределённость, утверждают авторы проекта, и стала для художников главным источником вдохновения.

Образ младенца связан с двумя фантастическими произведениями: романом «Солярис» Станислава Лема и повестью «Малыш» братьев Стругацких. В первом случае ребёнок предстаёт воплощением памяти и внутреннего образа человека, во втором — существом, которое поддерживает чуждая форма жизни. Но «Малыш» в «Барне», хотя и связан с обеими книгами, не является буквальной иллюстрацией ни к одной из них.

Это не переосмысление. Просто образ, который мы наделили собственным смыслом», — говорит Артамонова.

Несмотря на размер «малыша», он не задуман пугающим. Скорее наоборот — по задумке авторов, у зрителя должно возникнуть желание подойти ближе к ребёнку и защитить его. «Он вроде как огромный, но при этом настолько хрупкий, что буквально иголочкой его можно проколоть», — объясняют создатели выставки.