«Мы приходим на очень краткий миг»: в Калининграде художники создали символ эфемерности жизни из полиэтилена

Откуда мы взялись и что из себя представляем? Этими вопросами задались авторы инсталляции, которая открылась в калининградском арт-пространстве «Барн». О проекте под названием «Малыш»6+ «Клопс» поговорил с художницами Марией Кобриной и Татьяной Артамоновой.
«Малыш» — проект о хрупкости человеческой жизни, памяти и ощущении собственного присутствия в мире. В центре композиции — огромная фигура младенца, сделанная из нежно-розового полиэтилена. Она занимает почти всё пространство, выглядя одновременно монументальной и уязвимой. Внутри «младенец» полый, его можно буквально «просмотреть насквозь».
«Мы все приходим откуда-то и не знаем своего истинного происхождения, — говорит куратор выставки Татьяна Артамонова. — Есть много теорий: инопланетные, фантастические, божественные, какие угодно. Мы приходим на очень краткий миг». Эта неопределённость, утверждают авторы проекта, и стала для художников главным источником вдохновения.
Образ младенца связан с двумя фантастическими произведениями: романом «Солярис» Станислава Лема и повестью «Малыш» братьев Стругацких. В первом случае ребёнок предстаёт воплощением памяти и внутреннего образа человека, во втором — существом, которое поддерживает чуждая форма жизни. Но «Малыш» в «Барне», хотя и связан с обеими книгами, не является буквальной иллюстрацией ни к одной из них.
Это не переосмысление. Просто образ, который мы наделили собственным смыслом», — говорит Артамонова.
Несмотря на размер «малыша», он не задуман пугающим. Скорее наоборот — по задумке авторов, у зрителя должно возникнуть желание подойти ближе к ребёнку и защитить его. «Он вроде как огромный, но при этом настолько хрупкий, что буквально иголочкой его можно проколоть», — объясняют создатели выставки.
Предполагается, что зрители, глядя на «малыша», задумаются о мимолётности собственной жизни и её ценности. Отсюда и выбор материалов: прозрачный полиэтилен — метафора эфемерности. Некоторых гостей он заставит задуматься о проблемах экологии, хотя это, утверждают авторы, не было главной целью проекта.
«Меня, например, пугает то, что полиэтилен у нас везде, и он используется в огромных масштабах. Поэтому мысль о том, что даже дети у нас будут полиэтиленовые, проскальзывает», — призналась Мария Кобрина, но добавила, что у её коллеги Татьяны Артамоновой таких ассоциаций нет.
Пространство инсталляции разделено на этапы, как человеческая жизнь. Сначала — поиск себя и движение, потом — медитация и передача опыта, в конце — потеря памяти и уход. Зрителям предлагают пройти через эти состояния физически — перемещаясь по маршруту, задуманному авторами.
Отдельную роль в проекте играет звук. Саунд-дизайн для выставки создали, используя растения, живущие вокруг «Барна». «Музыка очень сильно погружает, она как будто бы тебя запускает в эту атмосферу. Ты немножко находишься в трансе», — рассказывают кураторы.
Создавать проект Марии и Татьяне помогали Анастасия Чижова, Дмитрий Чайка и Денис Баенко. По словам участников, выставка выросла из идеи, появившейся ещё осенью. Но с тех пор она изменилась до неузнаваемости.
Монтировать «малыша» было непросто: «Любые простые задачи были сложными», — шутят авторы инсталляции. Они особо поблагодарили коллег, которые готовы были «и подставить плечо, и посвятить часть своего времени, отдать его бесплатно и бескорыстно».
