Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Что больше подходит под ваше настроение: поэтический вечер, дискуссия о политике или серьёзная научная лекция? В любом случае, без развлечения не останетесь. «Клопс» представляет дайджест бесплатных событий.

Встреча «Событийщики, общий сбор»16+ Когда: среда, 13 мая, 16:00 Где: КГТУ, 2 этаж (Советский проспект, 1) Центр креативных индустрий проводит встречу организаторов мероприятий. Гости обсудят календарь событий, площадки, меры господдержки, а также коллаборации между ярмарками, фестивалями, выставками и камерными событиями. Затронут темы подрядчиков и взаимодействие с государственными и некоммерческими организациями. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Мастер-класс «Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»12+ Когда: четверг, 14 мая, 18:00 Где: Городской центр молодёжи и креативных индустрий (ГЦМК, Зоологическая, 9а) Открытый урок для школьников, которые путаются в чередующихся корнях (-мер-/-мир-, -равн-/-ровн- и других). Слушатели узнают, какой логикой руководствоваться при написании, а также создадут общую интеллект-карту на ватмане, куда добавят ассоциации и визуальные образы для лучшего запоминания Мероприятие для школьников 6—9 классов. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Лекция «"Реабилитация" империи»18+ Когда: четверг, 14 мая, 18:30 Где: Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2, ауд. 115а) Лекция предлагает взглянуть на понятие «империя» без агрессивно-негативных или ностальгических оценок. Лектор — Алексей Миллер, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Центра изучения культурной памяти и символической политики, доктор исторических наук. Главные темы: Почему в начале 2000-х годов строительство нации-государства оказалось затруднительным, а квазифедеративные институты — неэффективными. Как власти обратились к имперским методам управления сложносоставными обществами. Насколько эти методы опирались на поддержку населения и устойчивость традиции. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Лекция «Денежное обращение в послевоенный период 1945–1947 гг.»12+ Когда: четверг, 14 мая, 18:30 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Культуролог, реконструктор, специалист по военной истории, прусскому наследию и фортификациям региона Николай Перкусов расскажет, что происходило с финансовой системой в послевоенный период. Лектор объяснит, какие деньги использовали на оккупированных территориях, а также опишет правила подсчёта доходов, удержания и накопления. «И, конечно, главный интригующий вопрос: кто, где и за сколько мог купить танк Т-34», — говорится в анонсе. Вход свободный, обязательна регистрация. Встреча пройдёт в рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном».

Литературно-музыкальная программа «Объявляю Весну…»12+ Когда: пятница, 15 мая, 15:00 Где: «Чеховка» (Московский проспект, 39) В одном пространстве встретятся голоса Марины Цветаевой и современного поэта Вадима Новожилова. В программе — фрагменты «Повести о Сонечке» и цветаевская лирика разных лет, а также стихи нашего современника. Концерт пройдёт при участи актрисы, режиссёра театра «Дель» Татьяны Слещенковой. Вход свободный.

Вечер романтической поэзии «Рифмы сердца, мелодии души»12+ Когда: пятница, 15 мая, 18:00 Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31) Гостей приглашают на камерный поэтический квартирник, приуроченный к Международному дню семьи. В программе — чтение романтических стихов и живая музыка. Вход свободный по предварительной регистрации.