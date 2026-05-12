В историко-художественном музее исполнят романсы о любви и судьбе

В калининградском областном историко-художественном музее в воскресенье, 17 мая, прозвучат романсы в исполнении солиста Санкт-Петебургской филармонии Владимира Гудожникова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Программа «Я подарю тебе романс» — это красивая музыкальная история о случайной встрече, которая возвращает героя к чувствам из прошлого. По сюжету мужчина выходит из поезда, заходит в ресторан и слышит голос певицы, напоминающий ему о женщине, которую он когда-то любил.

В этом рассказе соединяются десятки историй о чувствах, расставаниях и воспоминаниях, в которых каждый узнает себя.

«Живой голос. Особенная атмосфера, наполненная лирикой и тонкой эмоциональностью», — так анонсируют выступление.

Начало в 16:00.