«О людях, влюблённых в небо»: в Черняховске настоящий самолёт превратили в памятник местным авиаторам (фото)

В Черняховске к Дню Победы установили памятник фронтовому бомбардировщику Су-24М. Это настоящий самолёт, переданный городу местным аэродромом. Подробности «Клопс» рассказала Влада Смирнова, начальник управления культуры администрации Черняховска.
Установить памятник предложила воинская часть, а местные жители одобрили эту идею. Место выбрали не случайно: в этом районе живёт много военнослужащих, причём многие из них — не в первом поколении.
В администрации добавили, что самолёт городу передали давно, но сначала его нужно было подготовить к новому статусу. Церемонию открытия решили приурочить к Дню Победы.
В нынешнем состоянии Су-24М уже не самолёт, а мемориальный объект. «Внутри ничего нет, он подготовлен к установке именно как памятник», — уточнила начальник управления культуры.
«Уверен, что Су-24М станет не только новой достопримечательностью, но и добрым символом преемственности поколений, мужества и беззаветной любви к Родине», — отметил глава округа Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».
Новый памятник посвящён памяти героев 4-го гвардейского Краснознамённого Новгородско-Клайпедского смешанного авиационного полка имени Героя Советского Союза маршала Ивана Борзова. Многие из них в разные годы отдали жизни за свободу и независимость родной страны. Памятник решили посвятить именно этому полку, потому что с 1952 года Черняховск стал местом его постоянной дислокации.
Полк был образован 17 апреля 1938 года в Смоленске. Военнослужащие, приписанные к нему, участвовали в Советско-финской войне, а потом и в Великой Отечественной. За годы войны лётчики совершили около 4 тысяч боевых вылетов и сбросили на противника более 39 тысяч авиабомб.
В воздушных боях этим полком было сбито 43 вражеских истребителя, более 90 сожжено на земле. Авиаторы уничтожали танки, артиллерийские батареи, мосты, эшелоны и автомобили.
Особенно значимы в истории полка два эпизода:
- 26 июня 1941 года Новгородский полк нанёс бомбовый удар по Тильзиту (нынешнему Советску);
- 8 августа того же года Клайпедский полк участвовал в ночной бомбардировке Берлина.
В администрации Черняховска подчеркнули, что звание Героя Советского Союза получили 36 военнослужащих смешанного полка, ещё сотни были награждены орденами и медалями.
После Великой Отечественной войны полк продолжил службу. Лётчики выполняли задачи в Афганистане, Сирии и других «горячих точках», а сегодня участвуют в специальной военной операции.
«Пусть этот памятник послужит напоминанием всем жителям Черняховска о военнослужащих гвардейского полка, честно и добросовестно на протяжении 88 лет выполнявших свой воинский долг. О людях, влюблённых в небо», — заявили власти.
