«О людях, влюблённых в небо»: в Черняховске настоящий самолёт превратили в памятник местным авиаторам (фото)

В Черняховске к Дню Победы установили памятник фронтовому бомбардировщику Су-24М. Это настоящий самолёт, переданный городу местным аэродромом. Подробности «Клопс» рассказала Влада Смирнова, начальник управления культуры администрации Черняховска.

Установить памятник предложила воинская часть, а местные жители одобрили эту идею. Место выбрали не случайно: в этом районе живёт много военнослужащих, причём многие из них — не в первом поколении.

В администрации добавили, что самолёт городу передали давно, но сначала его нужно было подготовить к новому статусу. Церемонию открытия решили приурочить к Дню Победы.

В нынешнем состоянии Су-24М уже не самолёт, а мемориальный объект. «Внутри ничего нет, он подготовлен к установке именно как памятник», — уточнила начальник управления культуры.

«Уверен, что Су-24М станет не только новой достопримечательностью, но и добрым символом преемственности поколений, мужества и беззаветной любви к Родине», — отметил глава округа Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».