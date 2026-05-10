История из первых уст: 5 книг с воспоминаниями участников боёв за Кёнигсберг

Участники боёв в Восточной Пруссии оставили немало воспоминаний. О событиях более чем 80-летней давности писали генералы и простые солдаты. «Клопс» вспомнил пять книг, которые позволят познакомиться с историей из первых уст.

1. Александр Василевский, «Дело всей жизни»16+ Маршал Александр Василевский — один из самых известных советских военачальников. Он прошёл три войны: Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную — и все их описал в своей книге. В мемуарах, созданных в конце жизни, Василевский рассказал о работе Генштаба и Ставки, а также о планировании крупных кампаний против гитлеровской Германии — в том числе Восточно-Прусской наступательной операции. Генерал изложил историю своей жизни сухо и по-военному чётко: это не роман, а документальное свидетельство очевидца.

2. Константин Рокоссовский, «Воспоминания без цензуры»16+ Константин Рокоссовский — ещё один маршал СССР, который начал службу ещё в царской армии. Его судьба складывалась трудно: в 1930-е годы будущий герой был арестован по ложным показаниям, но потом реабилитирован. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в битвах под Москвой, Курском и Сталинградом, а также во взятии Кёнигсберга и Берлина. После выхода на пенсию Рокоссовский написал книгу «Солдатский долг», которая впервые была напечатана в 1968 году. Её переиздавали, а в 2020-м свет увидела дополненная версия с комментариями родственников маршала и снимками из семейного архива.

3. Иван Баграмян, «Мои воспоминания»16+ Маршал Иван Баграмян тоже оставил воспоминания о своей службе, начатой в 1915 году. Во время Великой Отечественной войны он командовал армией, войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронта — того самого, который штурмовал Кёнигсберг. Баграмян оставил немало сочинений: воспоминания о начале и ходе войны, а также документальные очерки о других знаменитых военачальниках — Жукове, Василевском, Рокоссовском, Шапошникове, Тимошенко, Коневе и Карбышеве. «Мои воспоминания» — одна из поздних его книг, где подробнее всего освещена, кроме прочего, Восточно-Прусская операция.

4. «Штурм Кёнигсберга»18+ Сборник целиком посвящён Восточно-Прусской операции и штурму Кёнигсберга. В него вошли очерки о героях, а также воспоминания солдат и военачальников — например, Владимира Трибуца и Кузьмы Галицкого. Кроме того, авторы опубликовали немало документов, карт и фотографий. Книга впервые была издана в 1966 году. «Одни статьи и очерки были написаны в 1945 году, в них чувствуется жаркое дыхание боёв, другие — недавно, их отличает объективность военно-исторического анализа», — говорится в предисловии.

5. Виктор Германов, «Памяти и славы достойны»18+ В сборник вошли 54 очерка, написанные по воспоминаниям участников штурма Кёнигсберга. Составитель — калининградский писатель, автор более 40 книг и капитан 2-го ранга в отставке Виктор Германов, который лично встречался с ветеранами. Автор позиционировал свою книгу как «окопную правду», которую должны знать будущие поколения. Книги Германова выходили небольшими тиражами, но найти их несложно: автор передавал свои произведения библиотекам города и области.