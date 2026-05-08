Посетители «ФИШтиваля» в Зеленоградске за четыре дня съели 1,2 тонны ухи и 4,5 тысячи перепечей

12:08
Посетители «ФИШтиваля» в Зеленоградске за четыре дня съели 1,2 тонны ухи и 4,5 тысячи перепечей
За четыре дня «ФИШтиваля» в Зеленоградске гости оценили 1,2 тонны ухи и 4 500 удмуртских ватрушек-перепечей. Гастрономический праздник собрал десятки тысяч гостей со всей страны, а также туристов из зарубежья. Итогами фестиваля поделились организаторы. 

«ФИШтиваль» 2026 года, уже двенадцатый по счёту, начался 30 апреля и завершился 3 мая. В нём приняли участие калининградские повара, а также гости из разных регионов — от Мурманска и Калуги до Владивостока.

Что было съедено

  1. 600 кг паэльи с морепродуктами,
  2. 600 кг плова,
  3. более 500 гребешков,
  4. 214 кг осьминогов,
  5. 220 кг корюшки,
  6. 354 кг скумбрии,
  7. 1 760 мантов,
  8. 1 118 порций шаурмы с крабом и креветкой.

Впервые в рамках события прошёл день «Гастро Индастри Фест». В Зеленоградск приехали гости из посёлка Никель в Мурманской области. 

«Команда привезла шеф-повара, ремесленников и мастеров из арт-резиденции «Никель. Полярная ночь», которые провели бесплатные мастер-классы по рисованию прямо на площадке», — рассказали организаторы.

Прошёл и конкурс рецептов домашней кухни. Готовить авторам рецептов помогали калининградские шеф-повара Ахмед Охунов, Артём Шмыга и Дмитрий Костромичев. «Некоторые блюда так понравились шефам, что они планируют ввести их в меню своих ресторанов», — отмечают устроители фестиваля.

На «ФИШтивале» подвели итоги конкурса гастросувениров. Победителем стала одна из калининградских сыроварен, представившая продукт с особой белой плесенью.

