Сергей Чонишвили, Аскар Абдразаков, Павел Милюков: международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» продолжается

Калининградская областная филармония продолжает Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» и приглашает на концерты в мае. В фестивальной программе — премьеры, встречи с выдающимися артистами и музыка, которая объединяет поколения. 1. Сергей Чонишвили с программой «Я люблю тебя, жизнь» (12+) 17 мая, воскресенье, 18:00 Голос, знакомый миллионам, Сергей Чонишвили — не только знаменитый актёр театра и кино, но и мастер художественного слова — представит рассказ о людях, которые пережили страшную войну, восстановили разрушенные города и не утратили способность любить жизнь. На сцене — Камерный оркестр филармонии, а также солисты Мария Гаврилюк (орган), Виктория Бобкова (меццо-сопрано) и Анна Ушакова (фортепиано). При поддержке Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).

2. Гала-концерт оперной музыки «Посвящение Елене Образцовой» 12+ 23 мая, суббота, 18:00 В этот вечер на сцене концертного зала будут представлены лучшие арии и дуэты оперной классики — музыка Чайковского, Мусоргского и других русских композиторов. А ещё впервые в Калининграде прозвучат фрагменты редко исполняемых сочинений западных авторов, которые черпали вдохновение в русской композиторской школе: Камиль Сен-Санс, Джоаккино Россини (опера-фарс «Случай делает вором, или Перепутанные чемоданы»), Жак Оффенбах (комическая опера «Робинзон Крузо»). Это станет для музыкантов своего рода серьёзным экзаменом, поскольку требует высшего пилотажа вокального исполнительства, что с блеском и продемонстрируют солисты и Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии. Специальный гость гала-концерта — солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, бас мирового уровня.

3. Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России 12+ 26 мая, вторник, 19:00 «Русская музыка на Балтике» знакомит калининградцев и гостей региона не только с шедеврами мировой музыки, но и с всемирно известными российскими исполнителями. 26 мая в фестивале примет участие выдающийся музыкант современности, заслуженный артист России, лауреат множества международных музыкальных конкурсов, скрипач Павел Милюков. Вместе с ним на сцену Калининградской филармонии выйдет один из ведущих камерных оркестров страны — Государственный академический камерный оркестр России, ключевой репертуарной линией которого со дня основания является музыка барокко. Именно в его исполнении отечественная публика впервые услышала многие сочинения Баха, Генделя, Вивальди, Корелли и Рамо. В этот вечер прозвучат сочинения И.С. Баха и знаменитая «Крейцерова соната» №9 Бетховена в переложении для скрипки со струнным оркестром, вошедшая в историю не только музыки, но и литературы. Концерт в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

