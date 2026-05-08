«Чародейка», «Глаза твои карие» и другие хиты: Эльбрус Джанмирзоев выступит с концертом в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 16 мая, с концертом выступит певец Эльбрус Джанмирзоев. Юбилейным туром артист отмечает 15-летию творческой деятельности. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Автор хитов «Чародейка», «Глаза твои карие», «Весенний снегопад» и «Бродяга» не перестаёт радовать поклонников свежими синглами.

«Имя Эльбруса Джанмирзоева хорошо знакомо слушателям по трекам, под которые признавались в любви, переживали расставания и собирались шумными компаниями. Его песни годами не исчезают из плейлистов, а сегодня получают новую волну популярности у молодой аудитории», — пишут об артисте.

Организаторы называют предстоящий вечер не просто концертом, а встречей с музыкой, которая для многих стала частью личной истории. На сцене прозвучат самые известные композиции артиста и новые работы.

Начало в 20:00.