На парад 9 Мая планирует прийти каждый седьмой калининградец — опрос «Клопс»

На парад 9 Мая в Калининграде планирует прийти каждый седьмой горожанин. Это следует из результатов опроса, проведённого «Клопс».

Среди тех, кто собирается отметить День Победы вне дома, обнаружилась тенденция: чаще на парад ходят всей семьёй. 12% участников планируют посетить парад с родными, тогда как с друзьями — только 2%, и ещё столько же — в одиночку.

«Это, наверное, самый семейный праздник, — считает Дмитрий, один из участников опроса. — Каждая семья кого-то потеряла на войне, и нужно, чтобы следующие поколения знали об этом и видели, как важно беречь память».

Большая часть участников опроса на парад не собирается: такой ответ дали 62% респондентов. Ещё 3% отметили, что хотели бы поучаствовать, но не смогут.

«Не люблю толпы и шум, мне от них очень некомфортно, — объяснила своё решение калининградка Марина. — Лучше отмечу дома, посмотрю парад, родным позвоню. Вспомним родственников, которые были ветеранами».

Всего желающих посмотреть трансляцию парада из дома набралось 14%. В городе пройдут и другие торжественные мероприятия. Доля тех, кто будет отмечать там 9 Мая, составила 5%.

Опрос проходил с 4 по 8 мая среди подписчиков «Клопс», он не является социологическим исследованием.