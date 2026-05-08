Зрителей пускают бесплатно: на первенство России по боксу в Калининград прилетели олимпийские чемпионы

В Калининграде проходит открытое первенство России по боксу среди юниоров0+. Посмотреть на бои прилетели олимпийские чемпионы и опытные мастера спорта. Об этом «Клопс» сообщили организаторы турнира.

Поклонники бокса называют первенство одним из самых масштабных событий в регионе за последние годы. «Давно у нас не было такого праздника», — отметил президент калининградской Федерации бокса Юрий Самородов.

Турнир собрал более 350 участников из всех 89 субъектов России, включая новые территории. Организаторы подчёркивают, что в соревнованиях задействовано более двадцати профессиональных рефери. Среди участников турнира пока нет известных боксёров — у них всё впереди, однако в качестве приглашённых гостей в Калининград приехали титулованные спортсмены.

Среди них — двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, мастер спорта международного класса Ахмедхан Адилов. Они участвуют в отдельных мероприятиях программы.

6 мая в «Трудовых резервах» прошёл мастер-класс от Алексея Тищенко и Егора Мехонцева. По словам организаторов, на встречу пришло немало детей: участники могли потренироваться под руководством олимпийских чемпионов и задать им вопросы. Юрий Самородов отметил, что внимание знаменитых гостей очень важно для развития детского бокса в регионе.

Турнир продолжается: 11 мая завершатся предварительные бои, полуфиналы запланированы на вторник, 12 мая. Посмотреть финальные бои можно будет в среду, 13 мая. Соревнования принимает Дворец спорта «Янтарный».

Вход для зрителей свободный на протяжении всех дней, также можно посмотреть трансляцию. Подробное расписание публикует региональная федерация бокса в своих соцсетях.

Алексей Тищенко — двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион России, мира и Европы. Егор Мехонцев — победитель Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России. Ахмедхан Адилов — заместитель председателя Совета чемпионов, мастер спорта международного класса.