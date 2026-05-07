«Всё как-то упрощается»: Пелагея раскритиковала современную музыку и предложила способ её улучшить

Пелагея недовольна состоянием современной музыкальной индустрии. Своим мнением певица поделилась после праздничного концерта «Песни Победы», в котором она принимала участие. Артистку цитирует ТВ Mail.

«Мы сейчас испытываем большой недостаток в качественном материале, всё как-то упрощается», — отметила Пелагея. Она добавила, что современная российская музыка становится проще по содержанию.

Певица подчеркнула, что искусственный интеллект при грамотном применении может быть полезен, однако он не способен заменить эмоциональную и поэтическую глубину, которая есть в песнях военных и послевоенных лет.

Пелагея посоветовала коллегам обратиться к советскому наследию. Оно, считает певица, не только составляет важную часть культуры и исторической памяти, но и помогает каждому открывать в себе лучшие качества, становясь ближе к предкам. «Нам нужно эти качества всячески искать, раскапывать и пестовать», — заключила артистка.

