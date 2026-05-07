«Нимфу» на променаде Светлогорска начали реставрировать слишком поздно — эксперт

Светлогорскую «Нимфу» на променаде начали ремонтировать на полтора года позже, чем нужно было. Промедление серьёзно сказалось на состоянии памятника. Такое мнение высказал в разговоре с «Клопс» создатель проекта «Наследие стен» Евгений Мосиенко.

На днях региональная служба охраны объектов культурного наследия сообщила, что «Нимфу» будут спасать от микротрещин, коррозии и следов вандализма. Однако эксперты, обеспокоенные судьбой памятника, предупреждали о его плачевном состоянии ещё полтора года назад.

В ноябре 2024 года специалисты направили властям обращение, в котором говорили о необходимости отремонтировать «Нимфу» — с фотографиями и подробным описанием проблемы. Им ответили, что объект бесхозный: администрация подала в суд иск о признании права собственности.

«После оформления права собственности <...> Служба выставит правообладателю требования о срочном выполнении работ по сохранению», — говорится в документе, который есть в распоряжении редакции.

Пока документы оформляли, «Нимфа» продолжала разрушаться. Евгений Мосиенко отмечает, что самые неприятные изменения произошли не с самой бронзовой скульптурой, а с её раковиной.

Металлическая фигура работы Германа Брахерта установлена на панно, которое в 1980-м году изготовил советский мастер Николай Фролов. Именно оно, по мнению Мосиенко, пострадало больше всего: во многих местах расслоился цемент, а значительная мозаичного набора была утрачена. Специалист считает, что своевременный ремонт помог бы избежать этих проблем.

«В ноябре 2024 года к объекту можно было беспрепятственно спуститься, — вспоминает эксперт. — Потом доступ туда ограничили, и это не было связано со стройкой. Работ, которые требовали бы перекрывать проход к нимфе, не было проведено, но кто-то ограничил доступ к памятнику, и здесь власти тоже должны были среагировать».

В администрации Светлогорска «Клопс» ответили, что ограждения устанавливали во время ремонта променада.

Сейчас подойти к «Нимфе» нельзя, а сама она нуждается в срочном ремонте. Параллельно служба охраны объектов ОКН займётся проектом, который позволил бы приспособить «Нимфу» к современному использованию.

Бронзовую «Нимфу» немецкого мастера Германа Брахерта отлили в 1938 году в Георгенсвальде, нынешнем посёлке Отрадное, и установили на променаде Раушена — современного Светлогорска — в арке с питьевым фонтаном. В 1945-м памятник получил пулевые повреждения, в 1962 году шторм смыл его в море. Спустя десять лет «Нимфу» выбросило на берег. Художник Николай Фролов отреставрировал горельеф и в 1990–1991-х создал вокруг него мозаичную раковину, хотя часть специалистов выступала против такого оформления. В 1991 году «Нимфу» поставили на государственный учёт как памятник истории и культуры.