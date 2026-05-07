«Что вы делали на войне? Хорошо выполнял свою работу»: в Калининграде открылась выставка, посвящённая писателю-водолазу

Фото: Музей Мирового океана

В Музее Мирового океана открылась выставка, посвящённая писателю Анатолию Соболеву. Экспонаты рассказывают о его литературной карьере и участии в Великой Отечественной войне. Почему на выставку стоит сходить даже тем, кто не знаком с творчеством Соболева, «Клопс» рассказала её куратор Юлия Степанчук. Проект «Анатолий Соболев: глубина судьбы, глубина слова»0+ приурочен к 100-летию писателя, чей юбилей поклонники отметили 6 мая. Готовить выставку помогали сотрудники калининградской детской библиотеки, которая носит имя Соболева. Но почему сами экспонаты разместились в Музее Мирового океана? «Мы увидели символическую связь жизни, судьбы и произведений Анатолия Соболева с глубинами мирового океана», — объяснила Юлия Степанчук. Есть некий символизм в том, что корпус, где разместились экспонаты, тоже называется «Глубина». Анатолий Соболев во время войны он служил водолазом на Северном флоте. Будущий писатель пришёл на фронт добровольцем в 1943 году, когда ему было 17 лет. Позже он вспоминал, что провёл под водой больше трёх тысяч часов.

Тема океана играла огромную роль в его произведениях, нередко вдохновлённых реальными событиями. В качестве примера куратор назвала повесть «Награде не подлежит» — о человеке, который прошёл всю войну без единой медали. У него спрашивают: «Что же вы делали на войне?» — «Просто хорошо выполнял свою работу». Сам Соболев закончил войну с медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». На выставке о них можно узнать подробнее — а также ознакомиться с личными письмами, фотографиями, блокнотами. Книги тоже есть: советские и современные, на разных языках. Экспонаты предоставили Музей Мирового океана, библиотека имени Соболева и наследники Анатолия Соболева.

