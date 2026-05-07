«Что вы делали на войне? Хорошо выполнял свою работу»: в Калининграде открылась выставка, посвящённая писателю-водолазу

В Музее Мирового океана открылась выставка, посвящённая писателю Анатолию Соболеву. Экспонаты рассказывают о его литературной карьере и участии в Великой Отечественной войне. Почему на выставку стоит сходить даже тем, кто не знаком с творчеством Соболева, «Клопс» рассказала её куратор Юлия Степанчук.
Проект «Анатолий Соболев: глубина судьбы, глубина слова»0+ приурочен к 100-летию писателя, чей юбилей поклонники отметили 6 мая. Готовить выставку помогали сотрудники калининградской детской библиотеки, которая носит имя Соболева. Но почему сами экспонаты разместились в Музее Мирового океана?
«Мы увидели символическую связь жизни, судьбы и произведений Анатолия Соболева с глубинами мирового океана», — объяснила Юлия Степанчук. Есть некий символизм в том, что корпус, где разместились экспонаты, тоже называется «Глубина».
Анатолий Соболев во время войны он служил водолазом на Северном флоте. Будущий писатель пришёл на фронт добровольцем в 1943 году, когда ему было 17 лет. Позже он вспоминал, что провёл под водой больше трёх тысяч часов.
Тема океана играла огромную роль в его произведениях, нередко вдохновлённых реальными событиями. В качестве примера куратор назвала повесть «Награде не подлежит» — о человеке, который прошёл всю войну без единой медали.
У него спрашивают: «Что же вы делали на войне?» — «Просто хорошо выполнял свою работу».
Сам Соболев закончил войну с медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
На выставке о них можно узнать подробнее — а также ознакомиться с личными письмами, фотографиями, блокнотами. Книги тоже есть: советские и современные, на разных языках. Экспонаты предоставили Музей Мирового океана, библиотека имени Соболева и наследники Анатолия Соболева.
Не все произведения Соболева посвящены войне, писал он и для детей. Поэтому на открытии, по словам куратора проекта, было немало юных читателей.
Творчество этого автора, особенно позднее, тесно связано с Калининградом: в 1967 году писатель сюда переехал, и именно здесь создал свои главные произведения. Но и тех, кто прежде не соприкасался с творчеством Соболева, выставка может заинтересовать.
«Это будет не просто знакомство, это будет открытие жизни человека, который прошёл трудный путь, — обещает куратор выставки. — Жизнь связала его с литературой: он дружил с Астафьевым, с Распутиным, с Быковым, написал очень важные и актуальные для нас сегодня произведения. Он без малого 20 лет прожил в Калининградской области, был человеком с активной жизненной позицией, очень много сделал для развития нашего региона».
Гостям проект действительно понравился: одна из посетительниц поделилась в соцсетях, что «получила большое душевное удовольствие» и поблагодарила организаторов за внимание в памяти «таких настоящих, талантливых и глубоких людей».
Выставка будет работать до 2 июня.
