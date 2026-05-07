В Калининграде 9 Мая состоится шествие «Лохматого полка»

В День Победы калининградцы традиционно примут участие в акции «Лохматый полк». Они выйдут на шествие, чтобы почтить память погибших кинологов и напомнить, какую роль они сыграли в войне. Об этом сообщают организаторы проекта.

Поучаствовать в акции могли все желающие: достаточно иметь крупную или среднюю собаку любой породы. Животные должны быть неагрессивными, уметь двигаться рядом с проводником и спокойно идти в строю продолжительное время.

К акции присоединятся не только гражданские кинологи, но и сотрудники регионального Центра кинологической службы УМВД. Самые талантливые питомцы поучаствуют в показательных выступлениях, продемонстрировав, как слушаются команд и исполняют трюки.

9 мая «Лохматый полк» соберётся в 14:00 на Октябрьском острове, напротив дома №36 по улице Генерала Павлова. Колонна проследует по Октябрьской к памятнику морякам-балтийцам на Моспроспекте, где примет участие в церемонии возложения цветов. После этого участники переместятся на набережную Карбышева, где пройдут показательные выступления, начало которых намечено на 14:45.

Участники провели несколько репетиций перед парадом, чтобы в День Победы всё прошло без накладок. «Даже если к собакам подойдёт человек, ведущий себя неадекватно, они должны продемонстрировать максимальную выдержку и полное игнорирование», — описывают устроители акции.

Хозяева питомцев будут одеты в плащ-палатки, пилотки и форму, сшитую по образцу обмундирования военных лет. «Стилизованный костюм для собаки не обязателен, но приветствуется», — сообщают организаторы.