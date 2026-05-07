В Калининграде в конце мая выберут победителя 17-го сезона КЛАССной лиги КВН

Во Дворце культуры железнодорожников в среду, 20 мая, пройдёт финал 17 сезона классной лиги КВН. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В списке претендентов на чемпионство команды:

  • «Всё, пока!» (школа №28, Калининград)
  • «М&М’s» (гимназия №40, Калининград)
  • «Не хочу! Не буду!» (школа №1, Гусев)
  • «ДЕТИ» (школа №10, Калининград)
  • «Нон стоп» (школа №44, Калининград: добор через кубок школьной лиги «Золотой осьминог»)

Организаторы приглашают поддержать команды и вместе узнать, кто станет победителем: «Здесь дети шутят по-взрослому!»

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

