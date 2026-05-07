Скандалы, интриги, любовь: 8 гастрольных комедий весны и лета, которые покажут в Калининграде и Светлогорске

Детектив, французский водевиль и комедия абсурда: весной и летом на театральных сценах Калининграда и Светлогорска покажут десятки ярких постановок с участием популярных актёров театра и кино. Почти все они так или иначе рассказывают о любви — внезапной, неудобной, запутанной или совершенно неуместной. В нашем обзоре — восемь спектаклей, которые стоит включить в культурную программу ближайших месяцев. 1. «Семейные тайны» 15 мая, 19:00; Калининградский театр эстрады Комедия по пьесе американского драматурга Майкла МакКивера «37 открыток». По сюжету, главный герой возвращается домой после восьми лет путешествий, чтобы познакомить возлюбленную с семьёй. Но встреча быстро превращается в испытание: эксцентричные родственники начинают казаться героине сумасшедшими... В постановке играют Мария Порошина, Владимир Большов и Галина Петрова.

2. «Семейный переполох» 28 мая, 19:00; Калининградский театр эстрады В центре детективной комедии — две пожилые сестры, которые ведут тихую жизнь в старом фамильном доме. Всё меняется после появления загадочных пирожков: безобидное угощение неожиданно втягивает героинь в череду криминальных событий.



В ролях — Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Дмитрий Исаев, Сергей Чирков, Максим Важов, Филипп Васильев и Маша Васильева.

3. «Запчасти для счастья» 30 мая, 18:00; «Янтарь-холл» Шестеро героев, каждый со своей историей, эмоциями и тайнами, сталкиваются в небольшой квартире, где внезапно ломаются не только планы, но и устоявшиеся отношения. Кто кого любит? Кто кому врёт? И как из этого выпутаться, не забыв про романтику и здравый смысл? В спектакле заняты: Прохор Дубравин, Александр Носик, Наталья Хорохорина, Елена Бирюкова, Гурам Баблиашвили и Полина Некрасова.

4. «Последний этаж» 5 июня, 19:00; Калининградский театр эстрады Михаил Полицеймако и Анна Ардова — в комедии Владимира Зайкина о знакомстве, которое начинается с громкого конфликта. Успешный адвокат Роман устраивает ремонт в новой квартире и быстро становится главным раздражителем для соседки Виктории. Очередная встреча на лестничной клетке заканчивается бурным выяснением отношений. После этой ссоры события начинают развиваться совсем не так, как рассчитывали герои...

5. «Любовь по-итальянски» 10 июня, 19:00; Калининградский театр эстрады Герой этой комедии отправляется на пляж, рассчитывая на спокойный летний день, но случайное знакомство быстро превращается в запутанную историю. Очаровательная Эва оказывается женщиной, вокруг которой уже давно кипят страсти — у неё есть и муж, и любовник: «А в этом треугольнике всегда кто-то лишний…». «Романтика, страсть, детектив и много искромётного юмора», — такую формулу выводят в фабуле спектакля. На сцену выйдут Семён Стругачёв, Андрей Носков и Кира Кауфман. Постановку дополняют песни на стихи Юлия Кима. Спектакль — обладатель номинации специального приза жюри международного ежегодного театрального фестиваля «Амурская осень».

6. «Любовнички-2» 30 июня, 19:00; «Янтарь-холл» Продолжение популярной комедии построено на череде нелепых совпадений, романтических недоразумений и ситуаций, в которых герои всё сильнее запутывают собственную жизнь. Авторы обещают много музыки, танцев и стремительный темп действия, где почти каждая сцена заканчивается новым сюрпризом. Постановка не связана сюжетом с первой частью, поэтому смотреть её можно как самостоятельную историю. На сцену вновь выйдут знакомые зрителям актёры, а главным двигателем инсценировки станут лёгкий юмор, эмоциональные перепалки и комедийные ситуации, доведённые почти до абсурда. В ролях — Карина Зверева, Павел Кабанов, Виолетта Давыдовская, Александр Волохов, Сергей Глушко и Максим Кисилёв.

7. «Просто бэби, или Любовь по-французски» 13 июля, 19:00; «Янтарь-холл» Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за делового партнёра, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря — доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Голова отца семейства идёт кругом, и тут домочадцы узнают, что у Эдмонта есть внук. Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети. На сцене — Ольга Прокофьева, Светлана Пермякова, Семён Стругачёв, Дмитрий Аверин, Ярослав Воронцов и Сергей Рост. Зрителей предупреждают, что в списке исполнителей возможны изменения.

8. «Банкет» 25 августа, 19:00; «Янтарь-холл» Лёгкая сентиментальная комедия в духе Нила Саймона. Знаменитый парижский адвокат устраивает званый ужин. Однако ни он, ни его жена не являются на приём. Кто же созвал всех этих людей, а главное — зачем? В постановке Сергея Арцыбашева играют Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алёна Хмельницкая, Виктор Запорожский, Евгений Парамонов и Татьяна Аугшкап.